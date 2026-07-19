Mauro Icardi için Meksika ekipleri devrede

Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi için Meksika ekipleri de devreye girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TV Azteca'da yer alan habere göre, Meksika'dan Club America ve Tigres, şu anda serbest statüde yer alan 33 yaşındaki golcü ile ilgileniyor.
Geleceğiyle ilgili henüz kesin kararını vermeyen Arjantinli Icardii, gelen teklifleri değerlendirmeye devam ediyor.
Galatasaray'da 4 sezon forma giyen Mauro Icardi, sarı-kırmızılılarda 134 maçta 77 gol attı ve 25 asist yaptı.
Geleceğiyle ilgili henüz kesin kararını vermeyen Arjantinli Icardii, gelen teklifleri değerlendirmeye devam ediyor.
Galatasaray'da 4 sezon forma giyen Mauro Icardi, sarı-kırmızılılarda 134 maçta 77 gol attı ve 25 asist yaptı.