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Aydın filesinde iki imza

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Duygu Düzceler'i yeniden kadrosuna katarken İlarya Zararsız'la da sözleşme yeniledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Temmuz 2026 13:54
Haber: DHA
Aydın filesinde iki imza
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Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'ne düşen Aydın Büyükşehir Belediyespor, transferde iki oyuncuyla el sıkıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mavi-beyazlılar, PTT Spor'dan eski pasörü Duygu Düzceler'i (36) yuvaya döndürürken, iç transferde libero İlarya Zararsız'ı (27) kadrosunda tuttu. İki voleybolcuyla da 1'er yıllık sözleşme imzalandı. Aydın ekibinde 2018-2022 yılları arasında görev yapan Duygu, 4 yıl sonra kulübe döndü. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuların sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon geçirmeleri temenni edildi.

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