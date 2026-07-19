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Muhammed Salah'ın tercihini eşi belirledi!

Muhammed Salah'ın eşi Magi'nin Türkiye'de yaşama isteği, Beşiktaş'ın transfer sürecinde önemli rol oynadı.

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calendar 19 Temmuz 2026 11:51
Haber: Sözcü
Muhammed Salah'ın tercihini eşi belirledi!
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Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'ı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü öne sürülürken, transfer sürecine ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla EŞİ TÜRKİYE'Yİ İSTEDİ 

Sözcü'de yer alan habere göre, Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Avrupa, MLS ve Orta Doğu'dan birçok teklif alan Mohamed Salah, son kararını eşi Magi'ye bıraktı. Haberde, Magi'nin "Müslüman bir ülkede yaşayalım" düşüncesiyle Suudi Arabistan yerine Türkiye'yi tercih ettiği ve bu tercihin Beşiktaş'ın transfer sürecinde etkili oldu.

BODRUM'DAN VİLLA

Ayrıca Salah ailesinin Bodrum'un Gündoğan Mahallesi Küçükbük bölgesinden yaklaşık 400 milyon TL değerinde lüks bir villa satın aldığı ve Beşiktaş'a transferin gerçekleşmesi halinde Türkiye'nin aile için ikinci adres olacağı öne sürüldü.

 

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