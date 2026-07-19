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Fenerbahçe'de güvenin adı: İsmail Kartal

Fenerbahçe'de Avrupa kadrosundaki eksiklere rağmen İsmail Kartal, takımın en büyük güvencesi olarak öne çıkıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Temmuz 2026 11:57
Fenerbahçe'de güvenin adı: İsmail Kartal
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Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonlarda yaşanan yeni transferlerin Avrupa kupalarına yetiştirilememesi sorunu bu sezon da devam etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli takımda önceki gün sözleşme imzalanan Nathan Ake ve Mason Greenwood'un yanı sıra sakatlığı bulunan Vedat Muriqi, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı. Fransa Milli Takımı'nda bulunan N'Golo Kanté'nin de adı listeye yazılmadı.

UEFA'ya şu ana kadar 19 oyuncu bildiren Fenerbahçe, karşılaşmaya 24 saat kala kadrosuna iki oyuncu daha ekleyebilecek.

EN BÜYÜK GÜVENCE İSMAİL KARTAL

Ancak sarı-lacivertlilerde tüm bu eksiklere rağmen teknik direktör İsmail Kartal, takımın en büyük güvencesi olarak öne çıkıyor. Göreve gelmesinin ardından oyuncular üzerinde olumlu bir etki oluşturan Kartal, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze karşısında avantajlı bir skor almasını hedefliyor.



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