Fenerbahçe'de güvenin adı: İsmail Kartal

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonlarda yaşanan yeni transferlerin Avrupa kupalarına yetiştirilememesi sorunu bu sezon da devam etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli takımda önceki gün sözleşme imzalanan Nathan Ake ve Mason Greenwood'un yanı sıra sakatlığı bulunan Vedat Muriqi, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı. Fransa Milli Takımı'nda bulunan N'Golo Kanté'nin de adı listeye yazılmadı.
UEFA'ya şu ana kadar 19 oyuncu bildiren Fenerbahçe, karşılaşmaya 24 saat kala kadrosuna iki oyuncu daha ekleyebilecek.
EN BÜYÜK GÜVENCE İSMAİL KARTAL
Ancak sarı-lacivertlilerde tüm bu eksiklere rağmen teknik direktör İsmail Kartal, takımın en büyük güvencesi olarak öne çıkıyor. Göreve gelmesinin ardından oyuncular üzerinde olumlu bir etki oluşturan Kartal, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze karşısında avantajlı bir skor almasını hedefliyor.
UEFA'ya şu ana kadar 19 oyuncu bildiren Fenerbahçe, karşılaşmaya 24 saat kala kadrosuna iki oyuncu daha ekleyebilecek.
EN BÜYÜK GÜVENCE İSMAİL KARTAL
Ancak sarı-lacivertlilerde tüm bu eksiklere rağmen teknik direktör İsmail Kartal, takımın en büyük güvencesi olarak öne çıkıyor. Göreve gelmesinin ardından oyuncular üzerinde olumlu bir etki oluşturan Kartal, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze karşısında avantajlı bir skor almasını hedefliyor.