Fenerbahçe-Beşiktaş hattında sürpriz takas!

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürerken, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında dikkat çeken bir takas iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İddialara göre Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe'nin milli kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Bu gelişmenin ardından Sarı-Lacivertli yönetimin de Beşiktaş'ın başarılı stoperi Emirhan Topçu için temaslarda bulunduğu öne sürüldü.
Kulislerden sızan bilgilere göre iki ezeli rakibin, transfer görüşmelerini karşılıklı oyuncu takası formülü üzerinden değerlendirdiği ve anlaşma zemini aradığı ifade ediliyor.
Tarafların görüşmelerde mutlu sona ulaşmayı hedeflediği belirtiliyor.
SÖZLEŞMELERİ DEVAM EDİYOR
Hem Oğuz Aydın hem de Emirhan Topçu'nun kulüpleriyle olan sözleşmeleri 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.
PİYASA DEĞERLERİ AYNI
25 yaşındaki iki futbolcunun da güncel piyasa değeri 7 milyon euro seviyesinde bulunuyor.
RESMİ AÇIKLAMA YOK
Transfer görüşmelerine ilişkin kulüplerden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Bu gelişmenin ardından Sarı-Lacivertli yönetimin de Beşiktaş'ın başarılı stoperi Emirhan Topçu için temaslarda bulunduğu öne sürüldü.
Kulislerden sızan bilgilere göre iki ezeli rakibin, transfer görüşmelerini karşılıklı oyuncu takası formülü üzerinden değerlendirdiği ve anlaşma zemini aradığı ifade ediliyor.
Tarafların görüşmelerde mutlu sona ulaşmayı hedeflediği belirtiliyor.
SÖZLEŞMELERİ DEVAM EDİYOR
Hem Oğuz Aydın hem de Emirhan Topçu'nun kulüpleriyle olan sözleşmeleri 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.
PİYASA DEĞERLERİ AYNI
25 yaşındaki iki futbolcunun da güncel piyasa değeri 7 milyon euro seviyesinde bulunuyor.
RESMİ AÇIKLAMA YOK
Transfer görüşmelerine ilişkin kulüplerden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.