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Galatasaray'da Barış Alper'e izin yok!

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Temmuz 2026 11:34
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Barış Alper'e izin yok!
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Üst üste 5. şampiyonluk parolasıyla yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılı yönetim, bir yandan yeni takviyeler için girişimlerini sürdürüyor.

Mauro Icardi ile yollarını ayıran Galatasaray'da gözler kadrodaki diğer yıldız isimlere çevrildi.

BARIŞ ALPER YILMAZ KARARI

Yönetim, takımın önemli parçalarından biri olan Barış Alper Yılmaz için de kararını netleştirdi.

Galatasaray'da yönetimin satılmasına karşı çıktığı üç futbolcudan biri olan milli yıldızın yeni sezonda takımda kalması planlanıyor.

Geçen sezon Suudi Arabistan'dan gelen transfer girişimi sonuçsuz kalırken, Barış Alper Yılmaz sözleşmesine yapılan iyileştirmenin ardından takımda kalmıştı.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYECEK

Teknik heyetin de vazgeçilmez isimleri arasında yer alan başarılı futbolcu, yeni sezon planlamasında kilit rol üstleniyor.

Sarı-kırmızılı ekipte tüm hazırlıklar Barış Alper Yılmaz'ın kadroda yer alacağı senaryo üzerinden yapılıyor. Bu nedenle yönetimin, oyuncu için gelebilecek olası transfer tekliflerini değerlendirmeye sıcak bakmadığı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 49 maçta 12 gol 14 asistlik performans sergiledi.

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