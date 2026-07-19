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Trabzonspor'dan Oppong hamlesi!

Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'nun olası ayrılığına karşı stoper transferi için düğmeye bastı. Bordo-mavililer, Nice forması giyen Ganalı savunmacı Kojo Peprah Oppong'u gündemine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Temmuz 2026 12:11 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2026 12:13
Haber: Takvim
Trabzonspor'dan Oppong hamlesi!
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Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'nun olası ayrılığına karşı stoper arayışına başladı.

Takvim'de yer alan habere göre Bordo-Mavililer, Nice'nin Ganalı savunmacısı Kojo Peprah Oppong'u gündemine aldı. Fulham'ın Chibuike Nwaiwu'nun peşinde olduğu biliniyor. İngilizler Nijeryalı yıldız için 30 milyon euro'yu gözden çıkardı.

NWAİWU YERİNE OPPONG

Eğer 22 yaşındaki futbolcu ayrılıp iyi bonservis gelirse, stopere yeni bir futbolcu transfer edilecek. Stoper hattına takviye yapacak olan

Trabzonspor'un Ligue 1 ekibi Nice forması giyen 22 yaşındaki savunmacı Kojo Peprah Oppong  ile ilgilendiği dile getirildi. 1.85 boyundaki futbolcunun Nice ile 2029'a kadar sözleşmesi var.

Market değeri 10 milyon euro olan Ganalı futbolcu için Karadeniz devinin bilgi aldığı vurgulandı. Gana Milli Takımı formasını da giyen genç futbolcu için resmi girişimler başlayabilir.  Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
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