Serdal Adalı'dan Muhammed Salah açıklaması!

Beşiktaş'ın, Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah ile kısa süre içerisinde anlaşma sağlaması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mısırlı yıldızla görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlıların, Salah ile 2 yıllık sözleşme imzalamayı planladığı belirtildi. 34 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'tan yıllık 10 milyon euro kazanması ve 2 milyon euro da bonus alması bekleniyor.
Salah ile Beşiktaş arasında yaşanan gelişmelerin ardından deneyimli yıldızın avukatı da İstanbul'a gelmişti.
Salah ile Beşiktaş arasındaki görüşmelerin kısa süre içerisinde olumlu şekilde sonuçlanması bekleniyor. Siyah-beyazlıların, transferi tamamlaması halinde resmi imzanın pazar veya pazartesi günü atılması bekleniyor.
SERDAL ADALI'DAN AÇIKLAMA
Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Candaş Tolga Işık'a yaptığı açıklamada transferin henüz tamamlanmadığını belirterek, "Henüz bitmiş bir transfer yok. Kamuoyunda transferin bittiği yönünde çıkan haberler üzerine menajerler rakamları değiştirdi, astronomik noktalara çekmek istediler. Kabul etmedik. Görüşmelerimiz devam ediyor. Salah'ı çok seviyoruz ve oyuncuyla her konuda mutabıkız ancak herkes şunu bilsin ki bizim önceliğimiz Beşiktaş'ın menfaatleridir. Bu doğrultuda ilerliyoruz. Taraftarımızın içi rahat olsun." ifadelerini kullandı.
SALAH İÇİN PAYLAŞIM
Beşiktaş Futbol A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çağlar, Mohammed Salah için paylaşım yaptı.
TARAFTARLARDAN SALAH TEZAHÜRATI
Beşiktaş taraftarları hep bir ağızdan "Ya Allah Bismillah, Muhamed Salah" şeklinde tezahüratta bulundu. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın taraftarların transfer beklentisine gülümseyerek karşılık verdiği görüldü.
MENAJERİNDEN GELECEK AÇIKLAMASI
Muhamed Salah'ın menajeri Ramy Abbas da oyuncunun transfer sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Abbas, "Muhamed'in gelecek sezon nerede oynayacağını hala bilmiyoruz... ama çok yakında öğrenebiliriz." ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla birlikte Mısırlı futbolcunun geleceğine ilişkin kararın kısa süre içinde netleşebileceği belirtildi.
Abbas, "Salah'ın oynamak istemeyeceği kulüplerle sırf gündem yaratmak adına görüşmeler yapmak bizim tarzımız değil." İfadelerini kullandı.
MENAJERİNDEN YENİ AÇIKLAMA
Menajer Abbas, daha sonra ise, "Salah'ın gelecek sezon nerede oynayacağını şahsen bilmiyorum. Bu size ne anlatıyor?" açıklamasını yaptı.
RÜŞTÜ REÇBER'DEN FLAŞ İDDİA
Rüştü Reçber, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın taraftarların Salah tezahüratına verdiği tepkiyi değerlendirerek transferin tamamlandığını iddia etti.
"BAŞKAN, SALAH'I BİTİRMİŞ"
Rüştü Reçber, şu ifadeleri kullandı: "Başkan, Salah'ı bitirmiş. Bilgiye dayalı söylüyorum. Ben, başkanın ifadesini gördüm, beden dili… (Salah tezahüratları sonrası) Serdal ağabeyi tanıyorum ben."
Salah ile Beşiktaş arasında yaşanan gelişmelerin ardından deneyimli yıldızın avukatı da İstanbul'a gelmişti.
Salah ile Beşiktaş arasındaki görüşmelerin kısa süre içerisinde olumlu şekilde sonuçlanması bekleniyor. Siyah-beyazlıların, transferi tamamlaması halinde resmi imzanın pazar veya pazartesi günü atılması bekleniyor.
SERDAL ADALI'DAN AÇIKLAMA
Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Candaş Tolga Işık'a yaptığı açıklamada transferin henüz tamamlanmadığını belirterek, "Henüz bitmiş bir transfer yok. Kamuoyunda transferin bittiği yönünde çıkan haberler üzerine menajerler rakamları değiştirdi, astronomik noktalara çekmek istediler. Kabul etmedik. Görüşmelerimiz devam ediyor. Salah'ı çok seviyoruz ve oyuncuyla her konuda mutabıkız ancak herkes şunu bilsin ki bizim önceliğimiz Beşiktaş'ın menfaatleridir. Bu doğrultuda ilerliyoruz. Taraftarımızın içi rahat olsun." ifadelerini kullandı.
SALAH İÇİN PAYLAŞIM
Beşiktaş Futbol A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çağlar, Mohammed Salah için paylaşım yaptı.
TARAFTARLARDAN SALAH TEZAHÜRATI
Beşiktaş taraftarları hep bir ağızdan "Ya Allah Bismillah, Muhamed Salah" şeklinde tezahüratta bulundu. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın taraftarların transfer beklentisine gülümseyerek karşılık verdiği görüldü.
MENAJERİNDEN GELECEK AÇIKLAMASI
Muhamed Salah'ın menajeri Ramy Abbas da oyuncunun transfer sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Abbas, "Muhamed'in gelecek sezon nerede oynayacağını hala bilmiyoruz... ama çok yakında öğrenebiliriz." ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla birlikte Mısırlı futbolcunun geleceğine ilişkin kararın kısa süre içinde netleşebileceği belirtildi.
Abbas, "Salah'ın oynamak istemeyeceği kulüplerle sırf gündem yaratmak adına görüşmeler yapmak bizim tarzımız değil." İfadelerini kullandı.
MENAJERİNDEN YENİ AÇIKLAMA
Menajer Abbas, daha sonra ise, "Salah'ın gelecek sezon nerede oynayacağını şahsen bilmiyorum. Bu size ne anlatıyor?" açıklamasını yaptı.
RÜŞTÜ REÇBER'DEN FLAŞ İDDİA
Rüştü Reçber, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın taraftarların Salah tezahüratına verdiği tepkiyi değerlendirerek transferin tamamlandığını iddia etti.
"BAŞKAN, SALAH'I BİTİRMİŞ"
Rüştü Reçber, şu ifadeleri kullandı: "Başkan, Salah'ı bitirmiş. Bilgiye dayalı söylüyorum. Ben, başkanın ifadesini gördüm, beden dili… (Salah tezahüratları sonrası) Serdal ağabeyi tanıyorum ben."