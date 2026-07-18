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Filenin Efeleri'nin rakibi Slovenya

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan'ın ev sahipliğindeki 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) üçüncü etabında üçüncü maçını Slovenya ile yapacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Temmuz 2026 11:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Filenin Efeleri'nin rakibi Slovenya
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi 3. haftasında sahne almaya devam ediyor. İlk maçında Sırbistan'ı set vermeden deviren Efeler, ikinci maçında Ukrayna karşısında muhteşem bir geri dönüşe imzasını attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ukrayna karşısında setlerde 2-0 geriye düşen ay-yıldızlılar, karşılaşmayı karar setine götürdü ve 3-2 kazanmasını bildi. Bu karşılaşmanın ardından Filenin Efeleri, yedi galibiyet ile 19 puana ulaştı ve puan sıralamasında 5.sıraya yükseldi.

Milliler eğer Slovenya ve ardından oynayacağı İran maçlarını kazandığı takdirde Slovenya ile çeyrek final, Japonya ile yarı finalde karşılaşabilir. Fakat Efeler, Slovenya karşısında kaybettiği takdirde Polonya, Amerika veya Slovenya'dan ikisiyle çeyrek final ve yarı finalde karşılaşabilir.

Filenin Efeleri, turnuvanın 3. maçına 18 Temmuz Cumartesi günü saat 17.30'da Slovenya ile karşılaşacak. Mücadele, TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

FİLENİN EFELERİ KALAN MAÇLAR

18 Temmuz Cumartesi: 17.30 Türkiye - Slovenya
19 Temmuz Pazar: 14.00 Türkiye - İran

FİLENİN EFELERİ PUAN DURUMU MİLLETLER LİGİ

1-Japonya Puanı 27

2-ABD Puanı 25

3-Polonya Puanı 23

4-Slovenya Puanı 20

5-Türkiye Puanı 19

6-İtalya Puanı 20

7-Ukrayna Puanı 20

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