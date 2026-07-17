Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda sürpriz!

Fenerbahçe, Gornik Zabrze maçları için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe'de yeni transferler Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood, UEFA kadrosunda yer almıyor. Fenerbahçe'de 3 yeni transferle birlikte N'Golo Kante de UEFA'ya verilen kadroda yer almadı.
Fenerbahçe'nin maçtan 24 saat önce kadroya 2 oyuncu ekleme, çıkarma hakkı bulunuyor.
FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU
KALECİLER
Tarık Çetin
Ederson
Mert Günok
SAVUNMA
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
YİĞİT EFE DEMİR
MERT MÜLDÜR
JAYDEN OOSTERWOLDE
NELSON SEMEDO
MILAN SKRINIAR
OGNJEN MIMOVIC
ARCHIE BROWN
LEVENT MERCAN
ORTA SAHA
İSMAİL YÜKSEK
MATTEO GUENDOUZI
FRED
İRFAN CAN KAHVECİ
BARTUĞ ELMAZ
OĞUZ AYDIN
HÜCUM
TALISCA
KEREM AKTÜRKOĞLU
MARCO ASENSIO
ANTHONY MUSABA
CENGİZ ÜNDER
SIDIKI CHERİF
Fenerbahçe'nin maçtan 24 saat önce kadroya 2 oyuncu ekleme, çıkarma hakkı bulunuyor.
FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU
KALECİLER
Tarık Çetin
Ederson
Mert Günok
SAVUNMA
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
YİĞİT EFE DEMİR
MERT MÜLDÜR
JAYDEN OOSTERWOLDE
NELSON SEMEDO
MILAN SKRINIAR
OGNJEN MIMOVIC
ARCHIE BROWN
LEVENT MERCAN
ORTA SAHA
İSMAİL YÜKSEK
MATTEO GUENDOUZI
FRED
İRFAN CAN KAHVECİ
BARTUĞ ELMAZ
OĞUZ AYDIN
HÜCUM
TALISCA
KEREM AKTÜRKOĞLU
MARCO ASENSIO
ANTHONY MUSABA
CENGİZ ÜNDER
SIDIKI CHERİF