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Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda sürpriz!

Fenerbahçe, Gornik Zabrze maçları için kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 19:36 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2026 19:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda sürpriz!
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Fenerbahçe, Gornik Zabrze maçları için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe'de yeni transferler Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood, UEFA kadrosunda yer almıyor. Fenerbahçe'de 3 yeni transferle birlikte N'Golo Kante de UEFA'ya verilen kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin maçtan 24 saat önce kadroya 2 oyuncu ekleme, çıkarma hakkı bulunuyor.

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

KALECİLER

Tarık Çetin
Ederson
Mert Günok

SAVUNMA

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
YİĞİT EFE DEMİR
MERT MÜLDÜR
JAYDEN OOSTERWOLDE
NELSON SEMEDO
MILAN SKRINIAR
OGNJEN MIMOVIC
ARCHIE BROWN
LEVENT MERCAN

ORTA SAHA

İSMAİL YÜKSEK
MATTEO GUENDOUZI
FRED
İRFAN CAN KAHVECİ
BARTUĞ ELMAZ
OĞUZ AYDIN

HÜCUM

TALISCA
KEREM AKTÜRKOĞLU
MARCO ASENSIO
ANTHONY MUSABA
CENGİZ ÜNDER
SIDIKI CHERİF

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