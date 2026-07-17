Mason Greenwood: 'Karşılama çok hoşuma gitti'

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood, düzenlenen imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İngiliz futbolcu, transfer süreci, taraftar desteği ve yeni sezondeki hedefleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "FENERBAHÇE'DE OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Transfer sürecinin uzun sürdüğünü belirten Greenwood, Fenerbahçe'ye katıldığı için mutlu olduğunu ifade etti.
"Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Transfer süreci uzun sürdü ama burada olduğum için çok mutluyum. Takımımıza katkı sağlamak istiyorum. Gerçekten iyi bir kadromuz var. Hep birlikte çok sıkı şekilde çalışıp şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Maç maç bakmamız gerekiyor. Takım hakkında iyi düşüncelere sahibim. Çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum."
"ÇOK FAZLA BASKI HİSSETMİYORUM"
Üzerindeki beklentilerle ilgili de konuşan İngiliz futbolcu, baskı hissetmediğini söyledi.
"Çok fazla baskı hissetmiyorum. Marsilya'da iki yıl oynadım. Orada da baskı çok yüksekti. Açıkçası iyi bir performans sergiledim. Şimdiki meydan okuma için çok heyecanlıyım. Ben kendimi diğer oyuncularla aynı görüyorum, sayıların önemi yok. Tek odaklandığım şey futbol."
"KARŞILAMA ÇOK HOŞUMA GİTTİ"
İstanbul'a gelişinde kendisini karşılayan taraftarlara teşekkür eden Greenwood, Fenerbahçe taraftarının büyüklüğüne vurgu yaptı.
"Gerçekten harika bir duygu, bu kadar çok taraftarın havalimanına gelmesi. Çok hoşuma gitti. Bu, Fenerbahçe taraftarının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Taraftar 12. adamdır ve bunun sahaya yansıyacağına eminim. Taraftarlar, futbolcular kadar önemli. Umuyorum ki birlikte güzel şeyler başaracağız."
"ŞAMPİYON OLUP TARİH YAZABİLİRİZ"
Transfer kararında taraftarların önemli bir rol oynadığını dile getiren Greenwood, şampiyonluk hedefini de açıkladı.
"Transfer sürecinde taraftarımız büyük rol oynadı. Mesajları çok güzeldi. Arkadaşlarıma bile mesaj attılar, büyük bir destek gösterdiler. Sonrasında transferin gerçekleşmesini sağlayan yöneticilerle görüştüğümde çok düşünülecek bir şey yoktu. Yeni bir ülkede yeni bir meydan okuma istedim. Fenerbahçe'nin harika bir fırsat olacağını düşündüm. Şampiyon olup tarih yazabiliriz umarım."
RONALDO SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Manchester United'da birlikte forma giydiği Cristiano Ronaldo hakkında da konuşan Mason Greenwood, Portekizli yıldızdan çok şey öğrendiğini söyledi.
"Kendisinden çok şey öğrendim. En önemlisi ufak ve basit şeyleri çok iyi şekilde yapmasıydı. Aynı zamanda gerçekten çalışkanlığı ve konsantrasyonu en üst seviyede. Onu en iyi yapan şey bu. Hâlâ bunu devam ettiriyor."
İngiliz futbolcu, transfer süreci, taraftar desteği ve yeni sezondeki hedefleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "FENERBAHÇE'DE OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Transfer sürecinin uzun sürdüğünü belirten Greenwood, Fenerbahçe'ye katıldığı için mutlu olduğunu ifade etti.
"Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Transfer süreci uzun sürdü ama burada olduğum için çok mutluyum. Takımımıza katkı sağlamak istiyorum. Gerçekten iyi bir kadromuz var. Hep birlikte çok sıkı şekilde çalışıp şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Maç maç bakmamız gerekiyor. Takım hakkında iyi düşüncelere sahibim. Çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum."
"ÇOK FAZLA BASKI HİSSETMİYORUM"
Üzerindeki beklentilerle ilgili de konuşan İngiliz futbolcu, baskı hissetmediğini söyledi.
"Çok fazla baskı hissetmiyorum. Marsilya'da iki yıl oynadım. Orada da baskı çok yüksekti. Açıkçası iyi bir performans sergiledim. Şimdiki meydan okuma için çok heyecanlıyım. Ben kendimi diğer oyuncularla aynı görüyorum, sayıların önemi yok. Tek odaklandığım şey futbol."
"KARŞILAMA ÇOK HOŞUMA GİTTİ"
İstanbul'a gelişinde kendisini karşılayan taraftarlara teşekkür eden Greenwood, Fenerbahçe taraftarının büyüklüğüne vurgu yaptı.
"Gerçekten harika bir duygu, bu kadar çok taraftarın havalimanına gelmesi. Çok hoşuma gitti. Bu, Fenerbahçe taraftarının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Taraftar 12. adamdır ve bunun sahaya yansıyacağına eminim. Taraftarlar, futbolcular kadar önemli. Umuyorum ki birlikte güzel şeyler başaracağız."
"ŞAMPİYON OLUP TARİH YAZABİLİRİZ"
Transfer kararında taraftarların önemli bir rol oynadığını dile getiren Greenwood, şampiyonluk hedefini de açıkladı.
"Transfer sürecinde taraftarımız büyük rol oynadı. Mesajları çok güzeldi. Arkadaşlarıma bile mesaj attılar, büyük bir destek gösterdiler. Sonrasında transferin gerçekleşmesini sağlayan yöneticilerle görüştüğümde çok düşünülecek bir şey yoktu. Yeni bir ülkede yeni bir meydan okuma istedim. Fenerbahçe'nin harika bir fırsat olacağını düşündüm. Şampiyon olup tarih yazabiliriz umarım."
RONALDO SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Manchester United'da birlikte forma giydiği Cristiano Ronaldo hakkında da konuşan Mason Greenwood, Portekizli yıldızdan çok şey öğrendiğini söyledi.
"Kendisinden çok şey öğrendim. En önemlisi ufak ve basit şeyleri çok iyi şekilde yapmasıydı. Aynı zamanda gerçekten çalışkanlığı ve konsantrasyonu en üst seviyede. Onu en iyi yapan şey bu. Hâlâ bunu devam ettiriyor."