Fenerbahçe'de üçlü imza töreni; işte açıklamalar!

"45 YILDIR BÖYLE SORUNLU..."

"ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM!"

"GEREKİRSE 50 MİLYON €..."

"GREENWOOD; AKE, YENİ TRANSFER..."

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OĞUZ ÇETİN'İN AÇIKLAMALARI...

"TRANSFERDE GÜÇLÜ DURDULAR"

"BU SEVGİ BAŞKA BİR YERDE YOK!"

"HAKKINI VERECEĞİM"

"HIRS AYNI, CAN ATIYORUM!"

LA LIGA GOL KRALLIĞI YARIŞI...

NATHAN AKE: "SABIRSIZLANIYORUM!"

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GREENWOOD: "FENERBAHÇE'DE OLDUĞUM İÇİN..."

CRISTIANO RONALDO SORUSU

"BASKI HİSSETMİYORUM!"

Taraftarların havalimanındaki sevgi gösterisi için konuşan Mason Greenwood "Gerçekten harika bir duygu, bu kadar çok taraftarın havalimanına gelmesi. Çok hoşuma gitti. Bu çok önemli, bu Fenerbahçe taraftarının ne kadar büyük olduğunu gösteren bir şey bu. 12. adamdır taraftar, bu da eminim ki sahaya yansıyacak. Taraftarlar, futbolcular kadar önemli. Umuyorum ki birlikte güzel şeyler başaracağız." ifadelerini kullandı.