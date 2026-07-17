Fenerbahçe'de üçlü imza töreni; işte açıklamalar!

Fenerbahçe, yeni transferleri Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriqi için imza töreni gerçekleştirdi. Törende yıldız isimlerin yanı sıra Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer ve Futbol Direktörü Oğuz Çetin de yer aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE FLAŞ TRANSFER MÜJDESİ
Basın toplantısında açıklama yapan yönetici Cihan Kamer transfer müjdesi verdi ve "İleride gerekirse diye bizim çalışmalarımız devam ediyor. 1-2 pozisyon için ilave yapılabilir. 1 tane ilave olacak, hangi pozisyon olduğu, kimler olduğunu izleyeceğiz." açıklamasını yaptı.
CİHAN KAMER'İN AÇIKLAMALARI
Yeni sezon öncesi görüşlerini dile getiren Cihan Kamer "Türkiye açısından değil ama sezonu açtık. Biz kamp çalışmalarımızı tamamladık. Ayın 21'inde önemli bir maçımız var. Onun hazırlıklarını sürdürüyoruz. 2 gün kamptan sonra ara verdik. Bugün itibarıyla takımımız tekrar çalışmaya başlayacak. Hep söylüyorum, Türkiye'de kıyasladığınız zaman Türkiye'nin en değerli oyuncuları Fenerbahçe'de.
Ne yaptık bu süreç boyunca? Teknik kadromuz eksik olduğumuz noktalarda bu eksikleri bize bildirdiler, biz de derhal en iyi oyuncularla temasa geçtik. Vedat ile başlayan transfer sürecini Nathan Ake ile devam ettirdik, Greenwood ile neticelendirdik." ifadelerini kullandı.
"45 YILDIR BÖYLE SORUNLU..."
Transfer süreçleri hakkında açıklama yapan Cihan Kamer "Greenwood transferinde çok gitti geldiler yaşadık. Taraftarımızı çok beklettik. Onlar daha kısa süre içerisinde neticelenmesini bekliyorlardı. Fakat, bildiğiniz gibi star transfer 1-2 günde yapılmıyor. Çok güçlüklerle karşılaştık. Çok rakiplerle mücadele ettik. Ben 61 yaşımdayım, 45 yıldır çalışıyorum. 45 yıldır bu kadar sorunlu bir süreç yaşamadım hayatımda. 30 milyon taraftarın arzusu ve beklentisi, böyle değerli oyuncuyu aramıza katma meselesi...
İki tane çok önemli değer vardı bu transferin gerçekleşmesinde. Bir tanesi sayın başkanımız Aziz Yıldırım bir tanesi de Greenwood'un kendisi." şeklinde konuştu.
"ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM!"
Yönetimin süreçle ilgili katkısına değinen Cihan Kamer "Ayın 9'unda mazbatayı aldığımız günden beri, inanın yönetici arkadaşlar eve gitmeden çalışıyor. Mesele sadece transfer değil, transferi yapabilecek nakiti oluşturmak, futbolla ilgili ya da diğer bütün dallarla ilgili durumu en iyi noktaya doğru taşımak için tüm yönetim çok çok çaba sarf ediyor. Onlara teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.
"GEREKİRSE 50 MİLYON €..."
Mason Greenwwod transferiyle ilgili süreci anlatan Cihan Kamer şu ifadeleri kullandı; "Beni en çok yoran, en çok üzen şey haberi önce verme hevesi. İş bizi zorlayan boyutlara geldi. Herkes bir hikaye yazdı, 50 milyon 60 milyon paralar havada uçuştu. Birçok rakiplerle karşılaştık, bu paraları ödeyenler de oldu. Son gün birçok gitti geldiler yaşandı, bu sırada Aziz Yıldırım liderlik gösterdi, bir lider bir ağabey gibi beni düştüğüm yerde ayağa kaldırdı. 'Yıkılmak yok' dedi. 'Serbest kalma parası ne kadardır, gerekirse 50 milyon vereceğiz. Sıkı dur, rahat ol' dedi"
"GREENWOOD; AKE, YENİ TRANSFER..."
Sözlerine devam eden Cihan Kamer: "Greenwood ilk günden beri ya Fenerbahçe ya Marsilya dedi. Hiç dönmedi. Daha önce hazırlanmış daha fazla bir kontrattan çok fedakarlık yaptı.
Ake de çok yardımcı oldu transferi konusunda. 24 saat irtibat içerisindeydi. Çok arzu etti.
İleride gerekirse bizim çalışmalarımız devam ediyor. 1-2 pozisyon için ilave yapılabilir. 1 tane ilave olacak, hangi pozisyon olduğu, kimler olduğunu izleyeceğiz." açıklamasını yaptı.
"DOĞRU HABERİ PAYLAŞACAĞIZ!"
Şampiyonluk için yola çıktıklarını vurgulayan Cihan Kamer "Biz gerektiği zaman doğru haberi her zaman paylaşacağız. Biz elimizden geleni yapıyoruz sıra teknik heyetimizde sıra oyuncularımızda sıra taraftarlarımızda. Biz şampiyonluk için yola çıktık, yönetim olarak elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Biz taraftarımızdan 90 dakika destek bekliyoruz. Tüm sezon destek vereceğiz. Yönetim olarak oyuncuyu düşürecek herhangi bir tezahürat istemiyoruz. Beraber düşersek beraber kalkacağız. Biz bu sezon yönetimi taraftarı futbolcusu teknik heyetiyle tek yumruk olacağız. Allah'ın izniyle tek hedefimiz şampiyon olmak." ifadelerini kullandı.
"EN YORUCU GREENWOOD AMA..."
Cihan Kamer ayrıca "En yorucu ve zorlayıcı transfer Greenwood olduğu için oraya çok değindik ama unutmamak lazım, gerek Vedat gerek Ake kendilerini futbol açısından ispat etmiş dünyanın starları arasında yer alan kardeşlerimiz. Burada hiç ayırt etmeksizin söylüyorum, kulübümüz adına üçü de aynı değerde birer star. Takımımız da birçok oyuncumuz hakikaten Türkiye ve dünyada söz sahibi oyuncular. Hakikaten bu arzuları, Fenerbahçe'de olma istekleri adına Vedat'a ve Ake'ye de teşekkür ederim." açıklamasını yaptı.
OĞUZ ÇETİN'İN AÇIKLAMALARI...
Oğuz Çetin imza töreninde yaptığı açıklamada "Vurgumu Sayın Başkan Aziz Yıldırım üzerinden yapmak istiyorum. Gerçekten vizyonuyla, liderliğiyle ve kritik anlarda bize verdiği destekle bu süreci çok güçlü bir şekilde yürüttük. Gördüğünüz gibi çok başarılara imza attık. Çok önemli oyuncuları kulümübüze kazandırdık. Tüm yönetim gece gündüz demeden bize destek oldular. Bu süreci Sayın Cihan Kamer Bey ile yoğun mesaiyle geçirdim. Bu süreci yürütmek hiç kolay değildi. Kendisi hem başkanımızın hem yönetimimizin hem camiamızın yükünü büyük bir sabır, özveri ve başarıyla yürüttü.
Fenerbahçe'nin birlik beraberliği adına Sayın Aziz Başkan'ın verdiği destekle Fenerbahçe Futbol Vakfı üyeleri, Fenerbahçe'de futbol oynamış değerlerimiz, Fenerbahçe futbol komitesi adına Şenol Ustaömer, Engin İpekoğlu, Serdar Şenkaya, Turhan Sofuoğlu, Kemal Aslan, Özcan Kızıltan gibi arkadaşlarımla bu süreci yürüttük. Çok büyük desteklerini aldım." şeklinde konuştu.
"TRANSFERDE GÜÇLÜ DURDULAR"
Ayrıca Oğuz Çetin "Her bir transferde bizzat bulunan biri olarak başta Muriqi olmak üzere sonra Nathan Ake ardından Mason Greenwood transfer süreçlerinde güçlü şekilde durmamızın sebebi, oyuncuların bu büyük Fenerbahçe camiasında olma istekleriydi. Bu iradeyi koydular, direndiler. Her gelen teklife karşı Fenerbahçe'de oynamak istediklerini ilettiler. Fenerbahçe camiasının, büyük taraftarının beklentilerine cevap verebilecek futbolculuk özelliklerine sahip, dünyada bilinen, kendini ispatlamış 3 oyuncuyla burada olmaktan dolayı çok mutluyum." açıklamasını yaptı.
MURIQI: "BU ŞEREFLİ FORMAYI..."
Basın toplantısında konuşan Vedat Muriqi "Oğuz Hocama, Cihan Ağabeye çok teşekkür ederim güzel sözleri için. Bu transfer süreçleri zorludur. Futbol sorumlumuz, futbol direktörümüz çok iyi biliyor bunu. Biz futbolcular olarak Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bildiğimiz için, bu armaya layık olduğumuzu herkese göstermek için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bana bu fırsatı tekrar veren değerli yöneticilerimize, kıymetli taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bu formaya layık olduğumu tekrar göstereceğim. Bu şerefli formayı tekrar giyecek olmaktan onurlu ve gururluyum." ifadelerini kullandı.
"BU SEVGİ BAŞKA BİR YERDE YOK!"
Geri döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen Vedat Muriqi "Çok mutluyum. Burada olmak, bu formayı giymek, bu forma için mücadele etmek onur verici. Bu formanın büyüklüğünü gittiğim ilk gün anladım. Birçok takımla oynadım, büyük kulüplerle oynadım rakip olarak. Fenerbahçe büyüklüğü kıyaslanacak gibi değil. Taraftar, stadyum, atmosfer... Bu kampta bile haftada 1-2 gün idmanlar açıktı taraftara ama o kadar çok zahmet edip gelmişler ki oraya, İsmail Hocam sağ olsun, sürekli her gün açık gibi idman yaptık. Bu sevgi başka hiçbir kulüpte, taraftarda yok!" şeklinde konuştu.
"HAKKINI VERECEĞİM"
Vedat Muriqi ayrıca "Gittiğim günkü Vedat gibi çok mücadele edip, bol goller atıp, şampiyonlukta pay sahibi olarak bu formanın hakkını vereceğim." açıklamasını yaptı.
"HIRS AYNI, CAN ATIYORUM!"
Geçmişle ilgili soru üzerine konuşan Vedat Muriqi "Geçmiş ile bugün arasında tecrübe farkı var, bu en önemlisi. Fenerbahçe'ye ilk geldiğimde 25 yaşımdaydım. Daha önce oynadığım kulüplere saygısızlık yapmamak adına söylüyorum, ilk defa büyük bir kulübe adım attım, Fenerbahçe taraftarını gördüm. 6 sene önceki Vedat ile tek fark var, çok tecrübelendim ama isteğim, hırsım aynı. Aynı hırs ve aynı heyecanla sahaya çıkmak için can atıyorum." ifadelerini kullandı.
SAKATLIĞI İÇİN AÇIKLAMA
Sakatlığı hakkında bilgi veren Vedat Muriqi "Talihsiz bir sakatlık yaşadım. Hiçbir futbolcu bunu istemez. Tabiri caizse saçma sapan bir pozisyonda oldu. O yüzden bunun nazar boncuğu olarak görüyorum ben. Maç olarak belirtmek zor, çünkü şu an tedavi süreci iyi gidiyor. Sağlık ekiple, teknik ekiple görüşüp kesin dönüş tarihini netleştireceğiz yakında." açıklamasını yaptı.
LA LIGA GOL KRALLIĞI YARIŞI...
La Liga'da yıldızlarla yaşadığı gol krallığı yarışı hakkında gelen soruyu yanıtlayan Vedat Muriqi "Geçen sezon iyi bir sezon geçirdim. Geçen sezonun sürprizi diyebilirim gol krallığı listesinde ikinci olmam. Mbappe, Lewandowski, Yamal gibi yıldızların gol attığı ligde böyle bir performans onur verici. Hiçbir zaman kendime bir gol hedefi, rakam koymadım. En önemli şey şampiyonluktur. Keşke hiç gol atmasam ama Fenerbahçe şampiyon olsa. Bu en önemlisi. Ben elimden gelenin en fazlasını hem saha içi hem saha dışı yapacağım." ifadelerini kullandı.
NATHAN AKE: "SABIRSIZLANIYORUM!"
Manchester City'den transfer olan Nathan Ake "Çok mutluyum. Başkanımıza ve yönetim kurulumuza bana göstermiş oldukları güven nedeniyle teşekkür ediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Avusturya'da takımla beraber çok güzel 1-2 gün geçirdim. Çok güçlü bir takımımız var. Sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Bu sezon şampiyonluğa ulaşabilmek için takım olarak elimizden geleni yapacağız." açıklamasını yaptı.
"EDERSON İLE GÖRÜŞTÜM..."
Eski takım arkadaşı Ederson ile Fenerbahçe hakkında bilgi alıp almadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Nathan Ake "Buraya gelmeden önce Ederson ile görüştüm. Fenerbahçe ve İstanbul hakkında bilgiler verdi. Gerçekten büyük keyif aldığını, Fenerbahçe'yi sevdiğini, taraftarların inanılmaz olduğundan bahsetti. Ayrıca bana şampiyonluk için her sezon savaşıldığını söyledi. Sonrasında kulüp ile iyi bir görüşme yaptık." ifadelerini kullandı.
ŞAMPİYONLUK SORUSUNA YANIT
Şampiyon olmak için nasıl bir motivasyon içerisinde olunmasına yönelik soru üzerine konuşan Nathan Ake "Güzel bir soru. En önemli şey negatif durumlarda bile pozitif kalmaktır. Fenerbahçe son birkaç yılda çok iyi sezonlar geçirdi ama sezon içerisinde negatif şeyler de olur. 4 maç üst üste kazanamayabiliyorsun, o anlarda nasıl davrandığınız çok önemli. Manchester City'de pes etmedik biz. Ne zaman ne olacağını bilemezsiniz. En önemli şey bence bu." açıklamasını yaptı.
GREENWOOD: "FENERBAHÇE'DE OLDUĞUM İÇİN..."
Marsilya'dan Fenerbahçe'ye gelen Mason Greenwood "Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Transfer süreci uzun sürdü ama burada olduğum için çok mutluyum. Takımımıza katkı sağlamak istiyorum. Gerçekten iyi bir kadromuz var. Hep birlikte çok sıkı şekilde çalışırız şampiyonluğa ulaşmak için. Maç maç bakmamız gerekiyor. Takım hakkında iyi düşüncelere sahibim. Çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum." açıklamasını yaptı.
CRISTIANO RONALDO SORUSU
"Cristiano Ronaldo ile Manchester United'da birlikte oynadın. Ondan neler öğrendin?" sorusunu yanıtlayan Mason Greenwood "Kendisinden çok şey öğrendim. En önemlisi ufak ve basit şeyleri çok iyi şekilde yapmasıydı. Aynı zamanda gerçekten çalışkanlığı ve konsantrasyonu en üst seviyede. Onu en iyi yapan şey bu. Hala bunu devam ettiriyor." ifadelerini kullandı.
"BASKI HİSSETMİYORUM!"
"Üzerinde baskı hissediyor mu, bunu başarıya dönüştürebileceğine inanıyor mu?" sorusuna yanıt veren Mason Greenwood "Çok fazla baskı hissetmiyorum. Marsilya'da iki yıl oynadım. Orada da baskı çok yüksek. Açıkçası iyi bir performans sergiledim orada. Şimdiki meydan okuma için çok heyecanlıyım. Ben kendimi diğer oyuncularla aynı görüyorum, sayıların önemi yok. Tek odaklandığım şey futbol." şeklinde konuştu.
Basın toplantısında açıklama yapan yönetici Cihan Kamer transfer müjdesi verdi ve "İleride gerekirse diye bizim çalışmalarımız devam ediyor. 1-2 pozisyon için ilave yapılabilir. 1 tane ilave olacak, hangi pozisyon olduğu, kimler olduğunu izleyeceğiz." açıklamasını yaptı.
CİHAN KAMER'İN AÇIKLAMALARI
Yeni sezon öncesi görüşlerini dile getiren Cihan Kamer "Türkiye açısından değil ama sezonu açtık. Biz kamp çalışmalarımızı tamamladık. Ayın 21'inde önemli bir maçımız var. Onun hazırlıklarını sürdürüyoruz. 2 gün kamptan sonra ara verdik. Bugün itibarıyla takımımız tekrar çalışmaya başlayacak. Hep söylüyorum, Türkiye'de kıyasladığınız zaman Türkiye'nin en değerli oyuncuları Fenerbahçe'de.
Ne yaptık bu süreç boyunca? Teknik kadromuz eksik olduğumuz noktalarda bu eksikleri bize bildirdiler, biz de derhal en iyi oyuncularla temasa geçtik. Vedat ile başlayan transfer sürecini Nathan Ake ile devam ettirdik, Greenwood ile neticelendirdik." ifadelerini kullandı.
"45 YILDIR BÖYLE SORUNLU..."
Transfer süreçleri hakkında açıklama yapan Cihan Kamer "Greenwood transferinde çok gitti geldiler yaşadık. Taraftarımızı çok beklettik. Onlar daha kısa süre içerisinde neticelenmesini bekliyorlardı. Fakat, bildiğiniz gibi star transfer 1-2 günde yapılmıyor. Çok güçlüklerle karşılaştık. Çok rakiplerle mücadele ettik. Ben 61 yaşımdayım, 45 yıldır çalışıyorum. 45 yıldır bu kadar sorunlu bir süreç yaşamadım hayatımda. 30 milyon taraftarın arzusu ve beklentisi, böyle değerli oyuncuyu aramıza katma meselesi...
İki tane çok önemli değer vardı bu transferin gerçekleşmesinde. Bir tanesi sayın başkanımız Aziz Yıldırım bir tanesi de Greenwood'un kendisi." şeklinde konuştu.
"ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM!"
Yönetimin süreçle ilgili katkısına değinen Cihan Kamer "Ayın 9'unda mazbatayı aldığımız günden beri, inanın yönetici arkadaşlar eve gitmeden çalışıyor. Mesele sadece transfer değil, transferi yapabilecek nakiti oluşturmak, futbolla ilgili ya da diğer bütün dallarla ilgili durumu en iyi noktaya doğru taşımak için tüm yönetim çok çok çaba sarf ediyor. Onlara teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.
"GEREKİRSE 50 MİLYON €..."
Mason Greenwwod transferiyle ilgili süreci anlatan Cihan Kamer şu ifadeleri kullandı; "Beni en çok yoran, en çok üzen şey haberi önce verme hevesi. İş bizi zorlayan boyutlara geldi. Herkes bir hikaye yazdı, 50 milyon 60 milyon paralar havada uçuştu. Birçok rakiplerle karşılaştık, bu paraları ödeyenler de oldu. Son gün birçok gitti geldiler yaşandı, bu sırada Aziz Yıldırım liderlik gösterdi, bir lider bir ağabey gibi beni düştüğüm yerde ayağa kaldırdı. 'Yıkılmak yok' dedi. 'Serbest kalma parası ne kadardır, gerekirse 50 milyon vereceğiz. Sıkı dur, rahat ol' dedi"
"GREENWOOD; AKE, YENİ TRANSFER..."
Sözlerine devam eden Cihan Kamer: "Greenwood ilk günden beri ya Fenerbahçe ya Marsilya dedi. Hiç dönmedi. Daha önce hazırlanmış daha fazla bir kontrattan çok fedakarlık yaptı.
Ake de çok yardımcı oldu transferi konusunda. 24 saat irtibat içerisindeydi. Çok arzu etti.
İleride gerekirse bizim çalışmalarımız devam ediyor. 1-2 pozisyon için ilave yapılabilir. 1 tane ilave olacak, hangi pozisyon olduğu, kimler olduğunu izleyeceğiz." açıklamasını yaptı.
"DOĞRU HABERİ PAYLAŞACAĞIZ!"
Şampiyonluk için yola çıktıklarını vurgulayan Cihan Kamer "Biz gerektiği zaman doğru haberi her zaman paylaşacağız. Biz elimizden geleni yapıyoruz sıra teknik heyetimizde sıra oyuncularımızda sıra taraftarlarımızda. Biz şampiyonluk için yola çıktık, yönetim olarak elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Biz taraftarımızdan 90 dakika destek bekliyoruz. Tüm sezon destek vereceğiz. Yönetim olarak oyuncuyu düşürecek herhangi bir tezahürat istemiyoruz. Beraber düşersek beraber kalkacağız. Biz bu sezon yönetimi taraftarı futbolcusu teknik heyetiyle tek yumruk olacağız. Allah'ın izniyle tek hedefimiz şampiyon olmak." ifadelerini kullandı.
"EN YORUCU GREENWOOD AMA..."
Cihan Kamer ayrıca "En yorucu ve zorlayıcı transfer Greenwood olduğu için oraya çok değindik ama unutmamak lazım, gerek Vedat gerek Ake kendilerini futbol açısından ispat etmiş dünyanın starları arasında yer alan kardeşlerimiz. Burada hiç ayırt etmeksizin söylüyorum, kulübümüz adına üçü de aynı değerde birer star. Takımımız da birçok oyuncumuz hakikaten Türkiye ve dünyada söz sahibi oyuncular. Hakikaten bu arzuları, Fenerbahçe'de olma istekleri adına Vedat'a ve Ake'ye de teşekkür ederim." açıklamasını yaptı.
OĞUZ ÇETİN'İN AÇIKLAMALARI...
Oğuz Çetin imza töreninde yaptığı açıklamada "Vurgumu Sayın Başkan Aziz Yıldırım üzerinden yapmak istiyorum. Gerçekten vizyonuyla, liderliğiyle ve kritik anlarda bize verdiği destekle bu süreci çok güçlü bir şekilde yürüttük. Gördüğünüz gibi çok başarılara imza attık. Çok önemli oyuncuları kulümübüze kazandırdık. Tüm yönetim gece gündüz demeden bize destek oldular. Bu süreci Sayın Cihan Kamer Bey ile yoğun mesaiyle geçirdim. Bu süreci yürütmek hiç kolay değildi. Kendisi hem başkanımızın hem yönetimimizin hem camiamızın yükünü büyük bir sabır, özveri ve başarıyla yürüttü.
Fenerbahçe'nin birlik beraberliği adına Sayın Aziz Başkan'ın verdiği destekle Fenerbahçe Futbol Vakfı üyeleri, Fenerbahçe'de futbol oynamış değerlerimiz, Fenerbahçe futbol komitesi adına Şenol Ustaömer, Engin İpekoğlu, Serdar Şenkaya, Turhan Sofuoğlu, Kemal Aslan, Özcan Kızıltan gibi arkadaşlarımla bu süreci yürüttük. Çok büyük desteklerini aldım." şeklinde konuştu.
"TRANSFERDE GÜÇLÜ DURDULAR"
Ayrıca Oğuz Çetin "Her bir transferde bizzat bulunan biri olarak başta Muriqi olmak üzere sonra Nathan Ake ardından Mason Greenwood transfer süreçlerinde güçlü şekilde durmamızın sebebi, oyuncuların bu büyük Fenerbahçe camiasında olma istekleriydi. Bu iradeyi koydular, direndiler. Her gelen teklife karşı Fenerbahçe'de oynamak istediklerini ilettiler. Fenerbahçe camiasının, büyük taraftarının beklentilerine cevap verebilecek futbolculuk özelliklerine sahip, dünyada bilinen, kendini ispatlamış 3 oyuncuyla burada olmaktan dolayı çok mutluyum." açıklamasını yaptı.
MURIQI: "BU ŞEREFLİ FORMAYI..."
Basın toplantısında konuşan Vedat Muriqi "Oğuz Hocama, Cihan Ağabeye çok teşekkür ederim güzel sözleri için. Bu transfer süreçleri zorludur. Futbol sorumlumuz, futbol direktörümüz çok iyi biliyor bunu. Biz futbolcular olarak Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bildiğimiz için, bu armaya layık olduğumuzu herkese göstermek için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bana bu fırsatı tekrar veren değerli yöneticilerimize, kıymetli taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bu formaya layık olduğumu tekrar göstereceğim. Bu şerefli formayı tekrar giyecek olmaktan onurlu ve gururluyum." ifadelerini kullandı.
"BU SEVGİ BAŞKA BİR YERDE YOK!"
Geri döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen Vedat Muriqi "Çok mutluyum. Burada olmak, bu formayı giymek, bu forma için mücadele etmek onur verici. Bu formanın büyüklüğünü gittiğim ilk gün anladım. Birçok takımla oynadım, büyük kulüplerle oynadım rakip olarak. Fenerbahçe büyüklüğü kıyaslanacak gibi değil. Taraftar, stadyum, atmosfer... Bu kampta bile haftada 1-2 gün idmanlar açıktı taraftara ama o kadar çok zahmet edip gelmişler ki oraya, İsmail Hocam sağ olsun, sürekli her gün açık gibi idman yaptık. Bu sevgi başka hiçbir kulüpte, taraftarda yok!" şeklinde konuştu.
"HAKKINI VERECEĞİM"
Vedat Muriqi ayrıca "Gittiğim günkü Vedat gibi çok mücadele edip, bol goller atıp, şampiyonlukta pay sahibi olarak bu formanın hakkını vereceğim." açıklamasını yaptı.
"HIRS AYNI, CAN ATIYORUM!"
Geçmişle ilgili soru üzerine konuşan Vedat Muriqi "Geçmiş ile bugün arasında tecrübe farkı var, bu en önemlisi. Fenerbahçe'ye ilk geldiğimde 25 yaşımdaydım. Daha önce oynadığım kulüplere saygısızlık yapmamak adına söylüyorum, ilk defa büyük bir kulübe adım attım, Fenerbahçe taraftarını gördüm. 6 sene önceki Vedat ile tek fark var, çok tecrübelendim ama isteğim, hırsım aynı. Aynı hırs ve aynı heyecanla sahaya çıkmak için can atıyorum." ifadelerini kullandı.
SAKATLIĞI İÇİN AÇIKLAMA
Sakatlığı hakkında bilgi veren Vedat Muriqi "Talihsiz bir sakatlık yaşadım. Hiçbir futbolcu bunu istemez. Tabiri caizse saçma sapan bir pozisyonda oldu. O yüzden bunun nazar boncuğu olarak görüyorum ben. Maç olarak belirtmek zor, çünkü şu an tedavi süreci iyi gidiyor. Sağlık ekiple, teknik ekiple görüşüp kesin dönüş tarihini netleştireceğiz yakında." açıklamasını yaptı.
LA LIGA GOL KRALLIĞI YARIŞI...
La Liga'da yıldızlarla yaşadığı gol krallığı yarışı hakkında gelen soruyu yanıtlayan Vedat Muriqi "Geçen sezon iyi bir sezon geçirdim. Geçen sezonun sürprizi diyebilirim gol krallığı listesinde ikinci olmam. Mbappe, Lewandowski, Yamal gibi yıldızların gol attığı ligde böyle bir performans onur verici. Hiçbir zaman kendime bir gol hedefi, rakam koymadım. En önemli şey şampiyonluktur. Keşke hiç gol atmasam ama Fenerbahçe şampiyon olsa. Bu en önemlisi. Ben elimden gelenin en fazlasını hem saha içi hem saha dışı yapacağım." ifadelerini kullandı.
NATHAN AKE: "SABIRSIZLANIYORUM!"
Manchester City'den transfer olan Nathan Ake "Çok mutluyum. Başkanımıza ve yönetim kurulumuza bana göstermiş oldukları güven nedeniyle teşekkür ediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Avusturya'da takımla beraber çok güzel 1-2 gün geçirdim. Çok güçlü bir takımımız var. Sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Bu sezon şampiyonluğa ulaşabilmek için takım olarak elimizden geleni yapacağız." açıklamasını yaptı.
"EDERSON İLE GÖRÜŞTÜM..."
Eski takım arkadaşı Ederson ile Fenerbahçe hakkında bilgi alıp almadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Nathan Ake "Buraya gelmeden önce Ederson ile görüştüm. Fenerbahçe ve İstanbul hakkında bilgiler verdi. Gerçekten büyük keyif aldığını, Fenerbahçe'yi sevdiğini, taraftarların inanılmaz olduğundan bahsetti. Ayrıca bana şampiyonluk için her sezon savaşıldığını söyledi. Sonrasında kulüp ile iyi bir görüşme yaptık." ifadelerini kullandı.
ŞAMPİYONLUK SORUSUNA YANIT
Şampiyon olmak için nasıl bir motivasyon içerisinde olunmasına yönelik soru üzerine konuşan Nathan Ake "Güzel bir soru. En önemli şey negatif durumlarda bile pozitif kalmaktır. Fenerbahçe son birkaç yılda çok iyi sezonlar geçirdi ama sezon içerisinde negatif şeyler de olur. 4 maç üst üste kazanamayabiliyorsun, o anlarda nasıl davrandığınız çok önemli. Manchester City'de pes etmedik biz. Ne zaman ne olacağını bilemezsiniz. En önemli şey bence bu." açıklamasını yaptı.
GREENWOOD: "FENERBAHÇE'DE OLDUĞUM İÇİN..."
Marsilya'dan Fenerbahçe'ye gelen Mason Greenwood "Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Transfer süreci uzun sürdü ama burada olduğum için çok mutluyum. Takımımıza katkı sağlamak istiyorum. Gerçekten iyi bir kadromuz var. Hep birlikte çok sıkı şekilde çalışırız şampiyonluğa ulaşmak için. Maç maç bakmamız gerekiyor. Takım hakkında iyi düşüncelere sahibim. Çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum." açıklamasını yaptı.
CRISTIANO RONALDO SORUSU
"Cristiano Ronaldo ile Manchester United'da birlikte oynadın. Ondan neler öğrendin?" sorusunu yanıtlayan Mason Greenwood "Kendisinden çok şey öğrendim. En önemlisi ufak ve basit şeyleri çok iyi şekilde yapmasıydı. Aynı zamanda gerçekten çalışkanlığı ve konsantrasyonu en üst seviyede. Onu en iyi yapan şey bu. Hala bunu devam ettiriyor." ifadelerini kullandı.
"BASKI HİSSETMİYORUM!"
"Üzerinde baskı hissediyor mu, bunu başarıya dönüştürebileceğine inanıyor mu?" sorusuna yanıt veren Mason Greenwood "Çok fazla baskı hissetmiyorum. Marsilya'da iki yıl oynadım. Orada da baskı çok yüksek. Açıkçası iyi bir performans sergiledim orada. Şimdiki meydan okuma için çok heyecanlıyım. Ben kendimi diğer oyuncularla aynı görüyorum, sayıların önemi yok. Tek odaklandığım şey futbol." şeklinde konuştu.
"KARŞILAMA ÇOK HOŞUMA GİTTİ!"
Taraftarların havalimanındaki sevgi gösterisi için konuşan Mason Greenwood "Gerçekten harika bir duygu, bu kadar çok taraftarın havalimanına gelmesi. Çok hoşuma gitti. Bu çok önemli, bu Fenerbahçe taraftarının ne kadar büyük olduğunu gösteren bir şey bu. 12. adamdır taraftar, bu da eminim ki sahaya yansıyacak. Taraftarlar, futbolcular kadar önemli. Umuyorum ki birlikte güzel şeyler başaracağız." ifadelerini kullandı.
"ŞAMPİYON OLUP TARİH YAZALIM"
Mason Greenwood ayrıca "Transfer sürecinde taraftarımız büyük rol oynadı. Mesajları çok güzeldi. Arkadaşlarıma bile mesaj attılar, büyük bir destek gösterdiler. Sonrasında transferin olmasını sağlayan yöneticilerle görüştüğümde çok düşünülecek bir şey yoktu. Yeni bir ülkede meydan okuma istedim. Fenerbahçe harika bir şans olacağını düşündüm. Şampiyon olup tarih yazabiliriz umarım." açıklamasını yaptı.
Mason Greenwood ayrıca "Transfer sürecinde taraftarımız büyük rol oynadı. Mesajları çok güzeldi. Arkadaşlarıma bile mesaj attılar, büyük bir destek gösterdiler. Sonrasında transferin olmasını sağlayan yöneticilerle görüştüğümde çok düşünülecek bir şey yoktu. Yeni bir ülkede meydan okuma istedim. Fenerbahçe harika bir şans olacağını düşündüm. Şampiyon olup tarih yazabiliriz umarım." açıklamasını yaptı.