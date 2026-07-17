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Michael Olise, Real Madrid'e gitmek istiyor!

Bayern Münih'in Fransız hücum oyuncusu Michael Olise'nin Real Madrid'e transfer olmak istediği iddia edildi. Ancak Alman basını, Fransız oyuncunun ayrılık planı yapmadığını ve Bayern'in sözleşmesini uzatmak istediğini yazdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 14:49 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2026 14:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Michael Olise, Real Madrid'e gitmek istiyor!
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Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Michael Olise'nin geleceğiyle ilgili çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

REAL MADRID İDDİASI GÜNDEM OLDU Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Michael Olise, 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında Fransa Milli Takımı'ndaki takım arkadaşlarına Bayern Münih'ten ayrılarak Real Madrid'e gitmek istediğini dile getirdi.

Haberde, 24 yaşındaki futbolcunun transfer isteğini gizlemediği ve Dünya Kupası sürecinde Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe ile Aurelien Tchouameni'den İspanyol devindeki son durum hakkında bilgi aldığı öne sürüldü.

UPAMECANO'NUN İKNA ÇABASI

Bayern Münih ve Fransa Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Dayot Upamecano da son haftalarda Michael Olise'yi Alman ekibinde kalması için ikna etmeye çalışıyor.

BAYERN'DEN YENİ SÖZLEŞME PLANI

2029 yılına kadar Bayern Münih ile sözleşmesi bulunan Michael Olise için Alman ekibinin yeni bir kontrat hazırlığında olduğu ifade edildi. Habere göre Bayern yönetimi, Fransız yıldızın maaşını önemli ölçüde artırarak Jamal Musiala ve Harry Kane ile birlikte takımın en yüksek ücret alan oyuncuları arasına dahil etmeyi hedefliyor.

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