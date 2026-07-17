Beşiktaş'ta orta sahaya Bitello iddiası

Leandro Trossard transferiyle ses getiren Beşiktaş, orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE A Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, Rusya Premier Ligi ekiplerinden Dinamo Moskova'da forma giyen Bitello'yu transfer gündemine aldı.
ORTA SAHAYA TAKVİYE PLANI
Yeni sezonda orta saha rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş yönetiminin, 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için şartları araştırdığı öne sürüldü.
SEZON PERFORMANSI
Bitello, geride kalan sezonda Dinamo Moskova formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıktı. Brezilyalı orta saha bu karşılaşmalarda 6 gol atıp 11 asist üreterek dikkat çekici bir performans sergiledi.
Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Bitello'nun Dinamo Moskova ile sözleşmesi devam ediyor.
ORTA SAHAYA TAKVİYE PLANI
Yeni sezonda orta saha rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş yönetiminin, 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için şartları araştırdığı öne sürüldü.
SEZON PERFORMANSI
Bitello, geride kalan sezonda Dinamo Moskova formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıktı. Brezilyalı orta saha bu karşılaşmalarda 6 gol atıp 11 asist üreterek dikkat çekici bir performans sergiledi.
Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Bitello'nun Dinamo Moskova ile sözleşmesi devam ediyor.