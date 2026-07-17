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Beşiktaş'ta orta sahaya Bitello iddiası

Beşiktaş, Dinamo Moskova forması giyen Brezilyalı orta saha Bitello'yu transfer listesine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 00:47
Beşiktaş'ta orta sahaya Bitello iddiası
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Leandro Trossard transferiyle ses getiren Beşiktaş, orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla A Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, Rusya Premier Ligi ekiplerinden Dinamo Moskova'da forma giyen Bitello'yu transfer gündemine aldı.

ORTA SAHAYA TAKVİYE PLANI

Yeni sezonda orta saha rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş yönetiminin, 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için şartları araştırdığı öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Bitello, geride kalan sezonda Dinamo Moskova formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıktı. Brezilyalı orta saha bu karşılaşmalarda 6 gol atıp 11 asist üreterek dikkat çekici bir performans sergiledi.

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Bitello'nun Dinamo Moskova ile sözleşmesi devam ediyor.

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