Türkiye Rafting Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Çatak'ta başladı

Türkiye Kano Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışları, Van'ın Çatak ilçesinde başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Dokuz ilden gelen 36 takım ve 180 sporcu, Botan Çayı'nda oluşturulan 300 metrelik akıntılı parkurda mücadele etti.
SEKİZ KATEGORİDE YARIŞLAR YAPILIYOR
Çatak Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Kano Federasyonu koordinasyonunda düzenlenen organizasyonda U19, U23 erkek, büyük erkek, büyük kadın, yıldız kadın, U23 karma, büyük karma ve yıldız karma kategorilerinde yarışlar gerçekleştiriliyor.
Üç gün sürecek şampiyonanın ilk gününde sporcular parkurdaki performanslarını sergiledi. Yarışları Türkiye Kano Federasyonu Koordinatörü Gürkan Köse, hakemler, antrenörler ve sporseverler takip etti.
"YAKLAŞIK 250 KİŞİLİK BİR ORGANİZASYON"
Organizasyonun başarılı şekilde devam ettiğini belirten Gürkan Köse, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Rafting Şampiyonası'nın 3'üncü ayağını Çatak'ta gerçekleştiriyoruz. Yarışlara 36 takım ve 180 sporcu katılıyor. Hakemler ve antrenörlerle birlikte yaklaşık 250 kişilik bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Şampiyonamız üç gün sürecek. İlk gün yarışlarını tamamlıyoruz. Botan Çayı, rafting için oldukça uygun ve kaliteli bir parkura sahip. Sporcularımız da burada yarışmaktan büyük memnuniyet duyuyor"
GENEL KLASMANA PUAN YAZILACAK
Şampiyona sonunda kategorilerinde dereceye giren takımlar, Türkiye Şampiyonası genel klasmanında puan kazanacak.
SEKİZ KATEGORİDE YARIŞLAR YAPILIYOR
Çatak Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Kano Federasyonu koordinasyonunda düzenlenen organizasyonda U19, U23 erkek, büyük erkek, büyük kadın, yıldız kadın, U23 karma, büyük karma ve yıldız karma kategorilerinde yarışlar gerçekleştiriliyor.
Üç gün sürecek şampiyonanın ilk gününde sporcular parkurdaki performanslarını sergiledi. Yarışları Türkiye Kano Federasyonu Koordinatörü Gürkan Köse, hakemler, antrenörler ve sporseverler takip etti.
"YAKLAŞIK 250 KİŞİLİK BİR ORGANİZASYON"
Organizasyonun başarılı şekilde devam ettiğini belirten Gürkan Köse, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Rafting Şampiyonası'nın 3'üncü ayağını Çatak'ta gerçekleştiriyoruz. Yarışlara 36 takım ve 180 sporcu katılıyor. Hakemler ve antrenörlerle birlikte yaklaşık 250 kişilik bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Şampiyonamız üç gün sürecek. İlk gün yarışlarını tamamlıyoruz. Botan Çayı, rafting için oldukça uygun ve kaliteli bir parkura sahip. Sporcularımız da burada yarışmaktan büyük memnuniyet duyuyor"
GENEL KLASMANA PUAN YAZILACAK
Şampiyona sonunda kategorilerinde dereceye giren takımlar, Türkiye Şampiyonası genel klasmanında puan kazanacak.