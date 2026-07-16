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Bafetimbi Gomis'ten Lesley Ugokhukwu için mesaj

Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılıların yeni transferi Lesley Ugokhukwu için bir paylaşım yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 10:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Bafetimbi Gomis'ten Lesley Ugokhukwu için mesaj
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Galatasaray, Burnley'den orta saha oyuncusu Lesley Ugokhukwu'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-Kırmızılıların eski yıldızı Bafetimbi Gomis de bu transfere kayıtsız kalmadı. Gomis, Lesley Ugokhukwu'nun transferi için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Gomis, paylaşımında, "Lesley! Bu muhteşem kulüpte sana mutluluk, başarı ve unutulmaz anlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da 18 numaralı formayı giyen Gomis, Lesley Ugokhukwu için, "18 numara sana şans getirsin. Her anın tadını çıkar ve kendi tarihini yaz!" mesajını verdi.

 

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