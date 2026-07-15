Galatasaray, Lesley Ugochukwu'yu açıkladı

Galatasaray, Burnley'den orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'nun transferini resmen açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcuyu Burnley'den satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Sarı-kırmızılılar, Burnley'ye kiralama bedeli olarak 3 milyon sterlin (3.5 milyon sterlin) ödeyecek. Lesley Ugochukwu'nun satın alma opsiyonu ise 22.5 milyon sterlin (26.4 milyon euro) olarak açıklandı.
Galatasaray, Lesley Ugochukwu'ya ise 2.6 milyon euro yıllık ücret ödeyecek.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Lesley Chimuanya Ugochukwu'nun, kendisi ve kulübü Burnley Football & Athletic Company Limited ile futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyonlu olarak 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup, geçici transfer bedeli 3.000.000 GBP olarak belirlenmiştir.
Şarta bağlı satın alma opsiyonu bedeli 22.500.000 GBP'dir.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2026-2027 sezonu için net 2.650.000 EUR sabit ücret ödenecektir."
TRANSFER SONRASI İLK AÇIKLAMA
Lesley Ugochukwu, transferi sonrası "Çok gururluyum burada olmaktan dolayı. Bu bir hayaldi, Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldim. Buraya kazanmak için geldim." dedi.
Galatasaray taraftarları için konuşan Fransız orta saha oyuncusu, "Taraftarlarla karşılaşmak için sabırsızlanıyorum. Atmosferi daha önce videolardan gördüm. Şimdi de onlarla görüşmek istiyorum." sözlerini sarf etti.
Sarı-kırmızılılar, Burnley'ye kiralama bedeli olarak 3 milyon sterlin (3.5 milyon sterlin) ödeyecek. Lesley Ugochukwu'nun satın alma opsiyonu ise 22.5 milyon sterlin (26.4 milyon euro) olarak açıklandı.
Galatasaray, Lesley Ugochukwu'ya ise 2.6 milyon euro yıllık ücret ödeyecek.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Lesley Chimuanya Ugochukwu'nun, kendisi ve kulübü Burnley Football & Athletic Company Limited ile futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyonlu olarak 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup, geçici transfer bedeli 3.000.000 GBP olarak belirlenmiştir.
Şarta bağlı satın alma opsiyonu bedeli 22.500.000 GBP'dir.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2026-2027 sezonu için net 2.650.000 EUR sabit ücret ödenecektir."
TRANSFER SONRASI İLK AÇIKLAMA
Lesley Ugochukwu, transferi sonrası "Çok gururluyum burada olmaktan dolayı. Bu bir hayaldi, Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldim. Buraya kazanmak için geldim." dedi.
Galatasaray taraftarları için konuşan Fransız orta saha oyuncusu, "Taraftarlarla karşılaşmak için sabırsızlanıyorum. Atmosferi daha önce videolardan gördüm. Şimdi de onlarla görüşmek istiyorum." sözlerini sarf etti.