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Altay'da yarıda kalan kongre tamamlanıyor

İzmir'in köklü kulübü Altay'da 11 Mayıs'ta yapılıp aday çıkmadığı için mücbir sebeplerle yarıda kalan olağanüstü genel kurul yarın tamamlanacak.

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calendar 15 Temmuz 2026 16:22
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da yarıda kalan kongre tamamlanıyor
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İzmir Atatürk Stadı'nda yer alan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Toplantı Salonu'ndaki kongre saat 18.00'de sıradaki gündem maddesinden itibaren başlayacak ve tüm maddelerin görüşülmesiyle tamamlanacak. Genel kurulda, sadece 11 Mayıs'taki hazirun cetvelinde yer alan 93 kulüp üyesi oy kullanabilecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SİNAN KANLI ADAY DEĞİL

Yatırımcı adayı Ahmet Nur Çebi ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanması üzerine başkan Sinan Kanlı yeniden aday olmayacağını açıklarken, siyah-beyazlı camiada bir grubun yönetime talip olmaya hazırlandığı iddia edildi. Aday yönetim kurulu listesinin salonda kongre divanına sunulması bekleniyor. Öte yandan futbolculardan Hikmet ve Emre'den sonra Ege'nin de sözleşmesini tek taraflı feshettiği öğrenildi. Yeni yönetimin ilk işi teknik ekibi belirleyip, takımı toplamak olacak.

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