Silver, Kawhi soruşturmasının 'yaz bitmeden' tamamlanmasını bekliyor

NBA başkanı Adam Silver, Kawhi Leonard ve Los Angeles Clippers'ı kapsayan soruşturmanın ne zaman tamamlanacağına ilişkin net bir tarih vermedi ancak sürecin sonbahara sarkmasını beklemediğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Silver, salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Takvimim hâlâ bu yazı gösteriyor. Hepimizin bu süreci tamamlamak gibi ortak bir çıkarı var. En son verdiğim röportajda da soruşturmanın bu yaz tamamlanmasını umduğumu söylemiştim. Hedefimiz bu olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Toronto Raptors, haziran ayının sonunda Leonard'ı Clippers'tan takas yoluyla kadrosuna katılma konusunda anlaşmaya vardı. Ancak iki kulüp, Clippers hakkında yürütülen bağımsız soruşturma tamamlanana kadar takası beklemeye aldı. Soruşturma sonuçlanmadan Leonard'ı kadrosuna katması halinde doğabilecek olası yaptırım riskleri Raptors'a da geçeceği için taraflar süreci durdurma kararı aldı.
Silver, "Takası durduran lig olmadı. Soruşturma hâlâ açık olduğu için takasın tarafları işlemi ilerletmeme kararı aldı." dedi.
NBA, geçen eylül ayında Clippers'ın maaş bütçesi kurallarını dolanmak amacıyla Leonard için yüksek meblağlı ve iyi niyet kurallarına aykırı bir sponsorluk anlaşması oluşturup oluşturmadığını incelemek üzere Wachtell, Lipton, Rosen & Katz hukuk firmasını görevlendirmişti.
Söz konusu sponsorluk anlaşmasının tarafı olan Aspiration şirketi artık faaliyet göstermiyor. Şirketin kurucu ortaklarından Joseph Sanberg ise Aspiration'ı dolandırıcılık amacıyla kullandığı gerekçesiyle federal mahkeme tarafından 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aspiration, kamuoyunda ağaç dikme faaliyetleri yürüten çevreci bir kuruluş olarak biliniyordu.
Öte yandan The Athletic, salı günü yayımladığı haberde hukuk firmasının Leonard'ın farklı bir şirketle yaptığı ikinci sponsorluk anlaşmasını da incelemeye aldığını aktardı.
Silver, haziran ayı başında NBA Finalleri öncesinde yaptığı açıklamada da soruşturmanın çok daha uzun sürmesini beklemediğini söylemişti.
Leonard'ın Las Vegas'ta düzenlenen Yaz Ligi sırasında Raptors'ın maçını tribünden takip etmesi ise yıldız oyuncunun gelecek sezon Toronto forması giymeyi beklediği şeklinde yorumlandı.
Toronto Raptors, haziran ayının sonunda Leonard'ı Clippers'tan takas yoluyla kadrosuna katılma konusunda anlaşmaya vardı. Ancak iki kulüp, Clippers hakkında yürütülen bağımsız soruşturma tamamlanana kadar takası beklemeye aldı. Soruşturma sonuçlanmadan Leonard'ı kadrosuna katması halinde doğabilecek olası yaptırım riskleri Raptors'a da geçeceği için taraflar süreci durdurma kararı aldı.
Silver, "Takası durduran lig olmadı. Soruşturma hâlâ açık olduğu için takasın tarafları işlemi ilerletmeme kararı aldı." dedi.
NBA, geçen eylül ayında Clippers'ın maaş bütçesi kurallarını dolanmak amacıyla Leonard için yüksek meblağlı ve iyi niyet kurallarına aykırı bir sponsorluk anlaşması oluşturup oluşturmadığını incelemek üzere Wachtell, Lipton, Rosen & Katz hukuk firmasını görevlendirmişti.
Söz konusu sponsorluk anlaşmasının tarafı olan Aspiration şirketi artık faaliyet göstermiyor. Şirketin kurucu ortaklarından Joseph Sanberg ise Aspiration'ı dolandırıcılık amacıyla kullandığı gerekçesiyle federal mahkeme tarafından 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aspiration, kamuoyunda ağaç dikme faaliyetleri yürüten çevreci bir kuruluş olarak biliniyordu.
Öte yandan The Athletic, salı günü yayımladığı haberde hukuk firmasının Leonard'ın farklı bir şirketle yaptığı ikinci sponsorluk anlaşmasını da incelemeye aldığını aktardı.
Silver, haziran ayı başında NBA Finalleri öncesinde yaptığı açıklamada da soruşturmanın çok daha uzun sürmesini beklemediğini söylemişti.
Leonard'ın Las Vegas'ta düzenlenen Yaz Ligi sırasında Raptors'ın maçını tribünden takip etmesi ise yıldız oyuncunun gelecek sezon Toronto forması giymeyi beklediği şeklinde yorumlandı.