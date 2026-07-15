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Göztepe'den Arda Okan kararı: Galatasaray bekliyor!

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Göztepe, Arda Okan Kurtulan ve Arda Özçimen'i kadroda tutma kararı aldı. Arda Okan için gelen teklifler yetersiz bulunurken, geçen sezonu Bandırmaspor'da kiralık geçiren Arda Özçimen'e güvenoyu verildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 13:36
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'den Arda Okan kararı: Galatasaray bekliyor!
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Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Bled kasabasında sürdüren Göztepe, sağ bek Arda Okan Kurtulan ile kaleci Arda Özçimen'in geleceğiyle ilgili kararını verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı yönetim, iki oyuncuyu da kadroda tutma kararı aldı.

ARDA OKAN İÇİN GELEN TEKLİFLER YETERSİZ BULUNDU

Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, yaz döneminin başında başta Galatasaray olmak üzere talipleri bulunan Arda Okan Kurtulan için gelen teklifleri yetersiz buldu.

Yönetimin, yerli futbolcu transferinin zor olduğu dönemde oyuncunun daha da değer kazanabileceğini düşünerek Arda Okan'ın satışını şimdilik rafa kaldırdığı belirtildi.

ARDA ÖZÇİMEN'E GÜVENOYU

Üç sezondur kaleyi koruyan Mateusz Lis'in ayrılmasının ardından kaleci transferine yönelen Göztepe, bu konuda henüz somut bir adım atamadı.

Sarı-kırmızılı yönetim, geçen sezonu kiralık olarak Bandırmaspor'da geçiren Arda Özçimen'e güvenoyu verdi.

Başkan Rasmus Ankersen, Slovenya'da düzenlediği basın toplantısında genç kaleciyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Arda geçen sezon kiralık oynadığı Bandırmaspor'da başarılı bir sezon geçirdi. Takımımıza daha hazır ve olgun şekilde döndü. Arda burada da iyi olursa hocamız onu oynatır."

Teknik direktör Stanimir Stoilov'un da Arda Özçimen'den memnun olduğu, kalede rekabeti artırmak için yerli bir kalecinin transfer edilebileceği belirtildi.

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