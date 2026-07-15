Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Fransa resmen boğuldu!

Fransa, yalnızca skoruyla değil hücumdaki yetersizliğiyle de son 60 yıldaki en kötü Dünya Kupası maçını oynadı.

calendar 15 Temmuz 2026 01:31 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2026 01:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
SPORX AI BAKIŞI
Fransa resmen boğuldu!
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Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya 2-0 mağlup olan Fransa, yalnızca skoruyla değil hücumdaki yetersizliğiyle de olumsuz bir istatistiğe imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Final hedefiyle sahaya çıkan Didier Deschamps'ın ekibi, karşılaşma boyunca rakip kalede ciddi bir tehdit oluşturamadı. Mücadeleyi yalnızca 0,3 gol beklentisiyle (xG) tamamlayan Fransa, Dünya Kupası'ndaki son 60 yılının en düşük seviyesinde kaldı.

60 YILIN EN KÖTÜ HÜCUM PERFORMANSI

Opta'nın 60 yıllık Dünya Kupası verilerine göre Fransa, bu süreçte hiçbir karşılaşmada bu kadar düşük bir gol beklentisi üretmemişti.

Topa sahip olduğu bölümlerde İspanya savunmasını aşmakta zorlanan Fransızlar, hücum geçişlerinde de istediği bağlantıları kuramadı. Mbappe ve arkadaşları, maç boyunca net gol pozisyonuna girmekte büyük sıkıntı yaşadı.

İSPANYA FARKI RAKAMLARA DA YANSIDI

Karşılaşmada toplam 10 şut atan İspanya, bunların yalnızca ikisinde kaleyi bulmasına rağmen mücadeleyi 1,63 xG ile tamamladı.

Bu istatistik, İspanya'nın ürettiği fırsatların Fransa'ya kıyasla çok daha tehlikeli olduğunu ortaya koydu. Skor üstünlüğünü erken bölümde ele geçiren İspanyollar, kalan dakikalarda oyunun kontrolünü bırakmadı.

Fransa ise 0,3 xG'de kalarak turnuvaya yarı finalde veda ederken, hücumdaki etkisiz görüntüsü mağlubiyetin en dikkat çekici başlıklarından biri oldu.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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