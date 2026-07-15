Fransa resmen boğuldu!

Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya 2-0 mağlup olan Fransa, yalnızca skoruyla değil hücumdaki yetersizliğiyle de olumsuz bir istatistiğe imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Final hedefiyle sahaya çıkan Didier Deschamps'ın ekibi, karşılaşma boyunca rakip kalede ciddi bir tehdit oluşturamadı. Mücadeleyi yalnızca 0,3 gol beklentisiyle (xG) tamamlayan Fransa, Dünya Kupası'ndaki son 60 yılının en düşük seviyesinde kaldı.





60 YILIN EN KÖTÜ HÜCUM PERFORMANSI

Opta'nın 60 yıllık Dünya Kupası verilerine göre Fransa, bu süreçte hiçbir karşılaşmada bu kadar düşük bir gol beklentisi üretmemişti.





Topa sahip olduğu bölümlerde İspanya savunmasını aşmakta zorlanan Fransızlar, hücum geçişlerinde de istediği bağlantıları kuramadı. Mbappe ve arkadaşları, maç boyunca net gol pozisyonuna girmekte büyük sıkıntı yaşadı.





İSPANYA FARKI RAKAMLARA DA YANSIDI

Karşılaşmada toplam 10 şut atan İspanya, bunların yalnızca ikisinde kaleyi bulmasına rağmen mücadeleyi 1,63 xG ile tamamladı.





Bu istatistik, İspanya'nın ürettiği fırsatların Fransa'ya kıyasla çok daha tehlikeli olduğunu ortaya koydu. Skor üstünlüğünü erken bölümde ele geçiren İspanyollar, kalan dakikalarda oyunun kontrolünü bırakmadı.





Fransa ise 0,3 xG'de kalarak turnuvaya yarı finalde veda ederken, hücumdaki etkisiz görüntüsü mağlubiyetin en dikkat çekici başlıklarından biri oldu.



