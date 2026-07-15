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Galatasaray'dan tarihi fırsat planı: Valverde

Galatasaray, Real Madrid ve Uruguay kaptanı olan Valverde için nabız yokluyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 09:19
Haber: Sabah
Galatasaray'dan tarihi fırsat planı: Valverde
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Transferde dört bir koldan görüşmeler yapan Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri Real Madrid'den Federico Valverde! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Jose Mourinho'nun takımda düşünmediği öğrenilen 27 yaşındaki oyuncunun ayrılma ihtimali artınca Galatasaray da nabız yoklamaya başladı. Orta sahanın yanı sıra sağ kanatta da oynayabilen Uruguaylı futbolcunun transferi için iki kritik isim de temas kurdu: Muslera & Torreira!

GALATASARAY'DAN REAL MADRID'E

İspanyol ekibi ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun kiralanması için sarı-kırmızılılar, Real Madrid yetkililerine görüşmelere açık olduklarını iletti.

MUSLERA VE TORREIRA ORTAMI ANLATTI

Dünya Kupası'nda Uruguay Milli Takımı ile aradığını bulamayan oyuncuya Fernando Muslera ve Lucas Torreira, Galatasaray'daki pozitif ortamı anlatıp çağrısını yaptı. 

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