Haber Tarihi: 14 Temmuz 2026 13:10 -
Güncelleme Tarihi:
14 Temmuz 2026 13:10
15 Temmuz'da Sağlık Ocakları Açık mı? Aile Sağlığı Merkezleri Çalışıyor mu?
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla vatandaşlar, sağlık ocaklarının hizmet verip vermeyeceğini merak ediyor. Muayene olmak, reçete yazdırmak veya aile hekimine başvurmak isteyenler, "15 Temmuz'da sağlık ocakları açık mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor.
Hayır. 15 Temmuz resmi tatil olduğu için Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), yani sağlık ocakları kapalı olacak.
Aile hekimleri görev yapıyor mu?Resmi tatil nedeniyle aile hekimleri ve aile sağlığı merkezleri hizmet vermeyecek. Sağlık ocakları, tatilin sona ermesinin ardından ilk iş gününde normal çalışma düzenine dönecek.15 Temmuz'da hastaneler açık mı?Resmi tatil günlerinde devlet hastanelerinin poliklinikleri ve birçok idari birimi hizmet vermiyor.Ancak;Acil servisler,112 Acil Sağlık ekipleri,Nöbetçi eczanelerkesintisiz olarak hizmet vermeye devam ediyor.
Reçete ve sağlık raporu işlemleri yapılabilir mi?Aile sağlığı merkezlerinin kapalı olması nedeniyle rutin muayene, reçete yenileme ve sağlık raporu gibi işlemler resmi tatilin ardından ilk mesai gününde gerçekleştirilebilecek.Acil sağlık sorunları yaşayan vatandaşların ise hastanelerin acil servislerine başvurmaları gerekiyor.Sağlık ocakları ne zaman açılacak?15 Temmuz'un ardından sağlık ocakları, resmi tatilin bitmesiyle birlikte ilk iş gününde normal mesai saatlerinde yeniden hizmet vermeye başlayacak.Sonuç: 15 Temmuz'da Sağlık Ocakları Açık mı?Hayır. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatili nedeniyle sağlık ocakları (Aile Sağlığı Merkezleri) kapalı olacak. Acil sağlık hizmetleri ise hastanelerin acil servisleri ve 112 ekipleri tarafından kesintisiz şekilde sürdürülecek.
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