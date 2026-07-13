Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı? 13 Temmuz 2026 Dünya Kupası Maç Programı

Hayır. 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü FIFA Dünya Kupası'nda herhangi bir maç oynanmayacak.

Dünya Kupası neden bugün oynanmıyor?

2026 FIFA Dünya Kupası, 12 Temmuz 2026 Pazar günü oynanan final karşılaşmasıyla tamamlandı. Finalin ardından turnuva sona erdiği için 13 Temmuz tarihinde Dünya Kupası maç programında herhangi bir karşılaşma bulunmuyor.

Dünya Kupası finali ne zaman oynandı?

Turnuvanın final mücadelesi 12 Temmuz 2026 Pazar günü oynandı. Final karşılaşmasının ardından 2026 FIFA Dünya Kupası şampiyonu belli oldu ve organizasyon resmen sona erdi.

Bir sonraki Dünya Kupası ne zaman?

FIFA Dünya Kupası dört yılda bir düzenleniyor. 2026 organizasyonunun ardından futbolseverler bir sonraki Dünya Kupası heyecanını 2030 yılında yaşayacak.

Futbolseverler şimdi hangi organizasyonları takip edecek?

Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte gözler yeniden liglere ve Avrupa kupalarına çevrildi. Yeni sezon hazırlıkları, transfer dönemi ve ulusal liglerin başlaması futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

Sonuç: Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı?

Hayır. 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü FIFA Dünya Kupası maç programında herhangi bir karşılaşma bulunmuyor. Turnuva, 12 Temmuz'da oynanan final mücadelesiyle tamamlandı.