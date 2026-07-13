Leandro Trossard'ın menajerinden Beşiktaş açıklaması!

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Leandro Trossard için menajeri Dirk Hebel'den dikkat çeken açıklama geldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Temmuz 2026 16:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Leandro Trossard'ın menajerinden Beşiktaş açıklaması!
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Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Leandro Trossard ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Belçikalı yıldızın menajeri Dirk Hebel, siyah-beyazlı kulübün transfer için yoğun çaba sarf ettiğini doğruladı.

Sky DE'ye konuşan Hebel, "Beşiktaş'ın Leandro Trossard'ı transfer etmek için elinden gelen her şeyi yaptığını doğrulayabilirim. Ancak henüz herhangi bir karar verilmiş değil." ifadelerini kullandı.

"TÜM TEKLİFLER MASADA"

Trossard'ın geleceğiyle ilgili kararını kısa süre içinde vereceğini belirten Hebel, "Leandro'nun önünde tüm teklifler masada ve kararını kısa süre içinde verecek. Kendisi dünya çapında bir oyuncu ve Arsenal'da kalma ihtimali de dahil olmak üzere önünde birçok seçenek bulunuyor." dedi.

PERFORMANSI

31 yaşındaki kanat oyuncusu, geride bıraktığımız sezon Arsenal'de 50 maçta 8 gol - 11 asistle oynadı.

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