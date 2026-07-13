Sungurlu Belediyespor'dan Kyle Ensing takviyesi

Sungurlu Belediyespor, ABD Milli Takımı formasını da giyen pasör çaprazı Kyle Ensing'i kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Temmuz 2026 17:44
Haber: AA
Sungurlu Belediyespor'dan Kyle Ensing takviyesi
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Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Sungurlu Belediyespor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında pasör çaprazı Kyle Ensing ile sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li oyuncunun Sungurlu Belediyespor'a katıldığı belirtildi.

Ensing'in ABD Milli Takımı'nda da yer aldığı aktarılan açıklamada, "1997 doğumlu ve 2,01 metre boyundaki Kyle Ensing sadece fiziksel avantajlarıyla değil, teknik donanımıyla da Efeler Ligi'nin en dikkat çekici isimlerinden biri olmaya aday. NCAA kariyerinde Long Beach State formasıyla kazandığı iki şampiyonluk ve Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı ile elde ettiği uluslararası tecrübeler, onu elit bir pasör çaprazı haline getiriyor." ifadelerine yer verildi.

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