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Galatasaray'dan Ukraynalı golcü için resmi hamle!

Galatasaray'ın, Dinamo Kiev forması giyen Matviy Ponomarenko ile ilgilendiği belirtildi. Sarı-kırmızılıların, 20 yaşındaki golcü için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi hazırladığı aktarıldı.

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calendar 13 Temmuz 2026 09:53
Haber: Sabah
Galatasaray'dan Ukraynalı golcü için resmi hamle!
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Galatasaray'da yeni sezon öncesi forvet transferi için çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılıların, Victor Osimhen'in arkasında alternatif olarak değerlendirebileceği genç bir golcü aradığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla PONOMARENKO GÜNDEMDE

Galatasaray'ın, Dinamo Kiev forması giyen Matviy Ponomarenko ile ilgilendiği öğrenildi. 20 yaşındaki Ukraynalı golcünün, geçen sezon da sarı-kırmızılıların gündemine geldiği ve gelişiminin yakından takip edildiği aktarıldı.

DINAMO KIEV'E İLGİ MEKTUBU

Galatasaray yönetiminin, Matviy Ponomarenko için Dinamo Kiev'e ilgi mektubu gönderdiği belirtildi.

Genç futbolcunun şartlarını soran sarı-kırmızılılara Ukrayna ekibinden yanıt geldiği ifade edildi.

30 MİLYON EURO TALEP

Dinamo Kiev'in, 20 yaşındaki golcü için Galatasaray'dan 30 milyon euro bonservis bedeli istediği kaydedildi.

Sarı-kırmızılıların ise Osimhen'in arkasında bekleyecek bir oyuncu için bu seviyelere çıkmak istemediği belirtildi.

KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

Galatasaray'ın, Matviy Ponomarenko için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılıların, +4 kuralına uygun bir oyuncuyla hem kontenjanı doğru kullanmak hem de geleceğe yatırım yapmak istediği ifade edildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Matviy Ponomarenko, geçen sezon Dinamo Kiev formasıyla 31 resmi maça çıktı. Ukraynalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 24 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

Matviy Ponomarenko ile ilgilenen tek kulübün Galatasaray olmadığı belirtildi. 20 yaşındaki golcüyü Porto, Ajax ve Strasbourg'un da yakından takip ettiği aktarıldı.

AVRUPA LİGİ'NDE FORMA GİYDİ

Ponomarenko, bu sezon Dinamo Kiev formasıyla UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında Cluj karşısında görev yaptı.

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