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Galatasaray'dan Brahim Diaz hamlesi

Galatasaray'ın, Real Madrid forması giyen Brahim Diaz için devreye girdiği iddia edildi. Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki oyuncunun menajeriyle ön görüşme yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Temmuz 2026 08:37
Galatasaray'dan Brahim Diaz hamlesi
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Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılıların, Real Madrid forması giyen Brahim Diaz için ilk temasları gerçekleştirdiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MENAJERİYLE ÖN GÖRÜŞME

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Galatasaraylı kurmaylar, 26 yaşındaki futbolcunun menajeriyle ön görüşme yaptı.

Sarı-kırmızılıların, oyuncunun transfer şartlarını öğrenmek amacıyla Real Madrid cephesiyle de iletişime geçtiği belirtildi.

RESMİ TEKLİF YOK

Yeni Asır'ın derlediği haberde, Galatasaray'ın Brahim Diaz için henüz resmi teklif aşamasına geçmediği aktarıldı. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanabileceği ifade edildi.

KİRALAMA FORMÜLÜ GÜNDEMDE

Real Madrid ile sözleşmesi devam eden Fas Milli Takımı oyuncusunun ayrılığa sıcak bakması halinde kiralama formülünün masaya gelebileceği kaydedildi.

Galatasaray teknik heyetinin, hücum hattında hem kanatlarda hem de 10 numara pozisyonunda görev yapabilecek çok yönlü bir oyuncu istediği belirtildi.

FENERBAHÇE DETAYI

Haberde, Brahim Diaz ile Fenerbahçe'nin de temas halinde olduğu öne sürüldü. Galatasaray'ın bu süreçte oyuncunun şartlarını yakından takip ettiği ifade edildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Brahim Diaz, geçen sezon Real Madrid formasıyla 42 resmi maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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