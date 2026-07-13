Galatasaray'dan Brahim Diaz hamlesi

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılıların, Real Madrid forması giyen Brahim Diaz için ilk temasları gerçekleştirdiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MENAJERİYLE ÖN GÖRÜŞME
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Galatasaraylı kurmaylar, 26 yaşındaki futbolcunun menajeriyle ön görüşme yaptı.
Sarı-kırmızılıların, oyuncunun transfer şartlarını öğrenmek amacıyla Real Madrid cephesiyle de iletişime geçtiği belirtildi.
RESMİ TEKLİF YOK
Yeni Asır'ın derlediği haberde, Galatasaray'ın Brahim Diaz için henüz resmi teklif aşamasına geçmediği aktarıldı. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanabileceği ifade edildi.
KİRALAMA FORMÜLÜ GÜNDEMDE
Real Madrid ile sözleşmesi devam eden Fas Milli Takımı oyuncusunun ayrılığa sıcak bakması halinde kiralama formülünün masaya gelebileceği kaydedildi.
Galatasaray teknik heyetinin, hücum hattında hem kanatlarda hem de 10 numara pozisyonunda görev yapabilecek çok yönlü bir oyuncu istediği belirtildi.
FENERBAHÇE DETAYI
Haberde, Brahim Diaz ile Fenerbahçe'nin de temas halinde olduğu öne sürüldü. Galatasaray'ın bu süreçte oyuncunun şartlarını yakından takip ettiği ifade edildi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Brahim Diaz, geçen sezon Real Madrid formasıyla 42 resmi maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Galatasaraylı kurmaylar, 26 yaşındaki futbolcunun menajeriyle ön görüşme yaptı.
Sarı-kırmızılıların, oyuncunun transfer şartlarını öğrenmek amacıyla Real Madrid cephesiyle de iletişime geçtiği belirtildi.
RESMİ TEKLİF YOK
Yeni Asır'ın derlediği haberde, Galatasaray'ın Brahim Diaz için henüz resmi teklif aşamasına geçmediği aktarıldı. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanabileceği ifade edildi.
KİRALAMA FORMÜLÜ GÜNDEMDE
Real Madrid ile sözleşmesi devam eden Fas Milli Takımı oyuncusunun ayrılığa sıcak bakması halinde kiralama formülünün masaya gelebileceği kaydedildi.
Galatasaray teknik heyetinin, hücum hattında hem kanatlarda hem de 10 numara pozisyonunda görev yapabilecek çok yönlü bir oyuncu istediği belirtildi.
FENERBAHÇE DETAYI
Haberde, Brahim Diaz ile Fenerbahçe'nin de temas halinde olduğu öne sürüldü. Galatasaray'ın bu süreçte oyuncunun şartlarını yakından takip ettiği ifade edildi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Brahim Diaz, geçen sezon Real Madrid formasıyla 42 resmi maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.