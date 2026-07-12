Deniz Öncü, Almanya GP'sini 17. sırada tamamladı

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 11. ayağı Almanya etabını 17. sırada tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Deniz Öncü'nün ELF Marc VDS Takımı adına mücadele ettiği Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Almanya ayağı, Sachsenring Pisti'nde gerçekleştirildi
Moto2 Almanya Grand Prix'sinin 25 turluk ana yarışına 14. sıradan başlayan ay-yıldızlı genç motosikletçi Deniz, damalı bayrağı 17. sırada geçti.
Almanya etabına pole pozisyonundan start alan QJMotor takımının İspanyol sürücü Ivan Ortola birinci, CFMOTO Azul Marino Aspar takımından İspanyol Dani Holgado ikinci, BLU CRU Pramac Yamaha takımından İspanyol pilot Izan Guevara ise üçüncü oldu.
Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 12. ayağı, 7-9 Ağustos tarihlerinde İngiltere'nin Silverstone Pisti'nde düzenlenecek.
Moto2 Almanya Grand Prix'sinin 25 turluk ana yarışına 14. sıradan başlayan ay-yıldızlı genç motosikletçi Deniz, damalı bayrağı 17. sırada geçti.
Almanya etabına pole pozisyonundan start alan QJMotor takımının İspanyol sürücü Ivan Ortola birinci, CFMOTO Azul Marino Aspar takımından İspanyol Dani Holgado ikinci, BLU CRU Pramac Yamaha takımından İspanyol pilot Izan Guevara ise üçüncü oldu.
Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 12. ayağı, 7-9 Ağustos tarihlerinde İngiltere'nin Silverstone Pisti'nde düzenlenecek.