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Acun Ilıcalı'nın yeni hedefi Nestory Irankunda

Hull City, Watford forması giyen 20 yaşındaki Nestory Irankunda'yı istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Temmuz 2026 14:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Acun Ilıcalı'nın yeni hedefi Nestory Irankunda
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Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Premier Lig'e yükselmesinin ardından transfer çalışmalarına devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hull City, Watford forması giyen 20 yaşındaki hücum oyuncusu Nestory Irankunda ile ilgileniyor.

Hull Live'de yer alan habere göre, Hull City, genç oyuncu için Watford'a 8 milyon sterlin bonservis ve 2 milyon sterlin bonus içeren bir teklif sundu. [Toplam 11.7 milyon euro]

GİRİŞİMLER DEVAM EDİYOR

Watford, Hull City'den gelen bu teklifi geri çevirdi. Hull City ise bu teklifi reddedilmesine rağmen Irankunda transferi için girişimlerine devam ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Watford'da geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan Irankunda, 4 gol attı ve 5 asist yapmıştı.

A MİLLİ TAKIM'A GOL ATTI

Irankunda, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynadığı ve 2-0 kaybettiği maçta ağlarımızı havalandırmış ve performansıyla dikkat çekmişti.

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