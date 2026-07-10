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Barcelona'dan transferde mutlu son: Adeyemi

Barcelona, Borussia Dortmund'un Alman yıldızı Karim Adeyemi'nin transferinde mutlu sona ulaştı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 20:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona'dan transferde mutlu son: Adeyemi
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Fabrizio Romano'nun haberine göre; Katalan ekibi, Alman yıldızın bonservisi için Borussia Dortmund ile anlaşmaya vardı. Anlaşmanın 22 milyon euro sabit bonservis bedeli ve şampiyonluk ile oyuncunun forma giyme sayısına bağlı 7 milyon euro bonus içerdiği belirtildi.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Haberde, 23 yaşındaki futbolcunun yalnızca Barcelona'ya transfer olmak istediği ve tarafların 5 yıllık sözleşme konusunda da el sıkıştığı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda Borussia Dortmund formasıyla 39 maça çıkan Adeyemi, 10 gol 6 asistlik performans sergiledi.

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