Barcelona'dan transferde mutlu son: Adeyemi

Barcelona, Borussia Dortmund forması giyen Karim Adeyemi'nin transferinde mutlu sona ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ANLAŞMA DETAYLARI
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Katalan ekibi, Alman yıldızın bonservisi için Borussia Dortmund ile anlaşmaya vardı. Anlaşmanın 22 milyon euro sabit bonservis bedeli ve şampiyonluk ile oyuncunun forma giyme sayısına bağlı 7 milyon euro bonus içerdiği belirtildi.
5 YILLIK SÖZLEŞME
Haberde, 23 yaşındaki futbolcunun yalnızca Barcelona'ya transfer olmak istediği ve tarafların 5 yıllık sözleşme konusunda da el sıkıştığı ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezonda Borussia Dortmund formasıyla 39 maça çıkan Adeyemi, 10 gol 6 asistlik performans sergiledi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Katalan ekibi, Alman yıldızın bonservisi için Borussia Dortmund ile anlaşmaya vardı. Anlaşmanın 22 milyon euro sabit bonservis bedeli ve şampiyonluk ile oyuncunun forma giyme sayısına bağlı 7 milyon euro bonus içerdiği belirtildi.
5 YILLIK SÖZLEŞME
Haberde, 23 yaşındaki futbolcunun yalnızca Barcelona'ya transfer olmak istediği ve tarafların 5 yıllık sözleşme konusunda da el sıkıştığı ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezonda Borussia Dortmund formasıyla 39 maça çıkan Adeyemi, 10 gol 6 asistlik performans sergiledi.