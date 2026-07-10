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Victor Osimhen, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, yeni sezon hazırlıkları için İstanbul'a geldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 15:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Victor Osimhen, İstanbul'a geldi
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Yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz'da başlayan Galatasaray'da Victor Osimhen de çalışmalara katılacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Nijeryalı yıldız, yeni sezon öncesi hazırlıklara katılmak için cuma günü İstanbul'a geldi.

İstanbul'a gelen Osimhen'in, takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Galatasaray'da geride kalan sezonda 33 maçta süre bulan 27 yaşındaki golcü futbolcu, 22 gol attı ve 8 asist yaptı.





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