Victor Osimhen, İstanbul'a geldi

Yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz'da başlayan Galatasaray'da Victor Osimhen de çalışmalara katılacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Nijeryalı yıldız, yeni sezon öncesi hazırlıklara katılmak için cuma günü İstanbul'a geldi.
İstanbul'a gelen Osimhen'in, takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 33 maçta süre bulan 27 yaşındaki golcü futbolcu, 22 gol attı ve 8 asist yaptı.
İstanbul'a gelen Osimhen'in, takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 33 maçta süre bulan 27 yaşındaki golcü futbolcu, 22 gol attı ve 8 asist yaptı.