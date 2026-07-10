Galatasaray'dan Enzo Millot hamlesi

Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılarda forvet arkasındaki yeni hedef ortaya çıktı: Enzo Millot!
HAMLESİNİ HIZLANDIRIYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray, 10 numara pozisyonu için Al Ahli Enzo Millot hamlesini hızlandırıyor.
OKAN BURUK'UN ARADIĞI PROFİL
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, 23 yaşındaki futbolcuyu kadroya kazandırarak hem kaliteyi artırmayı hem de geleceğe yatırım yapmayı hedefliyor.
23 yaşındaki Fransız futbolcu, hücum organizasyonlarındaki etkinliği, oyun görüşü ve teknik kapasitesiyle Okan Buruk'un istediği profile uyuyor. Galatasaray, ilk olarak Enzo Millot'u kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Ancak oyuncunun kulübü Al Ahli, şu aşamada kiralama tekliflerine sıcak yaklaşmıyor. Suudi Arabistan temsilcisinin bonservisli satış seçeneğini ön planda tuttuğu belirtiliyor. Buna rağmen Galatasaray Yönetimi temasları sürdürüyor ve şartları değiştirebilmek için girişimlerini hızlandıracak.
30 MİLYON EURO'YA TRANSFER
Enzo Millot, geçen yıl Stuttgart'tan Al-Ahli'ye 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Al-Ahli'de 40 maçta süre bulan Enzo Millot, 9 gol attı ve 7 asist yaptı.
HAMLESİNİ HIZLANDIRIYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray, 10 numara pozisyonu için Al Ahli Enzo Millot hamlesini hızlandırıyor.
OKAN BURUK'UN ARADIĞI PROFİL
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, 23 yaşındaki futbolcuyu kadroya kazandırarak hem kaliteyi artırmayı hem de geleceğe yatırım yapmayı hedefliyor.
23 yaşındaki Fransız futbolcu, hücum organizasyonlarındaki etkinliği, oyun görüşü ve teknik kapasitesiyle Okan Buruk'un istediği profile uyuyor. Galatasaray, ilk olarak Enzo Millot'u kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Ancak oyuncunun kulübü Al Ahli, şu aşamada kiralama tekliflerine sıcak yaklaşmıyor. Suudi Arabistan temsilcisinin bonservisli satış seçeneğini ön planda tuttuğu belirtiliyor. Buna rağmen Galatasaray Yönetimi temasları sürdürüyor ve şartları değiştirebilmek için girişimlerini hızlandıracak.
30 MİLYON EURO'YA TRANSFER
Enzo Millot, geçen yıl Stuttgart'tan Al-Ahli'ye 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Al-Ahli'de 40 maçta süre bulan Enzo Millot, 9 gol attı ve 7 asist yaptı.