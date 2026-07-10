09 Temmuz
Qarabag FK-Vestri
3-0
09 Temmuz
Dynamo Kiev-Universitatea Cluj
0-0
09 Temmuz
Vojvodina-Ferencvaros
1-2
09 Temmuz
Hajduk Split-Zilina
2-0
09 Temmuz
Fransa-Fas
2-0

Galatasaray'dan Enzo Millot hamlesi

Galatasaray, Al-Ahli forması giyen Fransız oyuncu Enzo Millot için girişimlerine hız verdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 08:10
Haber: Fanatik
Galatasaray'dan Enzo Millot hamlesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılarda forvet arkasındaki yeni hedef ortaya çıktı: Enzo Millot!

HAMLESİNİ HIZLANDIRIYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray, 10 numara pozisyonu için Al Ahli Enzo Millot hamlesini hızlandırıyor.

OKAN BURUK'UN ARADIĞI PROFİL

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, 23 yaşındaki futbolcuyu kadroya kazandırarak hem kaliteyi artırmayı hem de geleceğe yatırım yapmayı hedefliyor.

23 yaşındaki Fransız futbolcu, hücum organizasyonlarındaki etkinliği, oyun görüşü ve teknik kapasitesiyle Okan Buruk'un istediği profile uyuyor. Galatasaray, ilk olarak Enzo Millot'u kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Ancak oyuncunun kulübü Al Ahli, şu aşamada kiralama tekliflerine sıcak yaklaşmıyor. Suudi Arabistan temsilcisinin bonservisli satış seçeneğini ön planda tuttuğu belirtiliyor. Buna rağmen Galatasaray Yönetimi temasları sürdürüyor ve şartları değiştirebilmek için girişimlerini hızlandıracak.

30 MİLYON EURO'YA TRANSFER

Enzo Millot, geçen yıl Stuttgart'tan Al-Ahli'ye 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Al-Ahli'de 40 maçta süre bulan Enzo Millot, 9 gol attı ve 7 asist yaptı.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.