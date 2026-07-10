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Anadolu Efes, Bruno Fernando'yu kadrosuna kattı

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Angolalı pivot Bruno Fernando'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Lacivert-beyazlı ekip, 27 yaşındaki oyuncuyla 2 sezonluk sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 11:48 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2026 11:50
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Anadolu Efes, Bruno Fernando'yu kadrosuna kattı
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2 SEZONLUK SÖZLEŞME

Anadolu Efes'ten yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki oyuncuyla 2 sezonluk sözleşme imzalandı.

Bruno Fernando, yeni sezonda lacivert-beyazlı formayla mücadele edecek.

ÖNEMLİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ

Angolalı pivot, kariyeri boyunca birçok önemli takımda görev yaptı.

Bruno Fernando; Atlanta Hawks, Boston Celtics, Houston Rockets, Toronto Raptors, Real Madrid ve Partizan formaları giydi.

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