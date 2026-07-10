Anadolu Efes, Bruno Fernando'yu kadrosuna kattı

Anadolu Efes Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında uzun rotasyonuna takviye yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Lacivert-beyazlı kulüp, Angolalı pivot Bruno Fernando'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
2 SEZONLUK SÖZLEŞME
Anadolu Efes'ten yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki oyuncuyla 2 sezonluk sözleşme imzalandı.
Bruno Fernando, yeni sezonda lacivert-beyazlı formayla mücadele edecek.
ÖNEMLİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ
Angolalı pivot, kariyeri boyunca birçok önemli takımda görev yaptı.
Bruno Fernando; Atlanta Hawks, Boston Celtics, Houston Rockets, Toronto Raptors, Real Madrid ve Partizan formaları giydi.
2 SEZONLUK SÖZLEŞME
Anadolu Efes'ten yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki oyuncuyla 2 sezonluk sözleşme imzalandı.
Bruno Fernando, yeni sezonda lacivert-beyazlı formayla mücadele edecek.
ÖNEMLİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ
Angolalı pivot, kariyeri boyunca birçok önemli takımda görev yaptı.
Bruno Fernando; Atlanta Hawks, Boston Celtics, Houston Rockets, Toronto Raptors, Real Madrid ve Partizan formaları giydi.