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Karşıyaka'da Sancak'la basketbol zirvesi

Karşıyaka yönetimi, yeni sezon öncesi kulübe destek veren iş insanı Mesut Sancak'ı ziyaret etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 11:51 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2026 11:52
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'da Sancak'la basketbol zirvesi
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Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi henüz teknik heyet ve transferle ilgili adım atmayan Karşıyaka, sponsor arayışlarında takıma geçen yıl son haftalarda büyük mali destek vererek kümede kalmasına katkı yapan Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak'la bir araya geldi. Kulüpte 11 Haziran'da göreve seçilen Yiğit Tusder başkanlığındaki yönetim, yeni sezonda basketbol şubesine bu alandaki önemli tecrübesiyle destek vereceği belirtilen Eski Başkan Turgay Büyükkarcı'yla birlikte Mesut Sancak'ı ziyaret etti. Ziyarete Başkan Yiğit Tusder ve Turgay Büyükkarcı'nın yanı sıra Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan Ali Yüceışık katıldı. Yeşil-kırmızılılar, Mesut Sancak ile birlikte Fırat Sancak ve Kerem Sancak tarafından ağırlandı. Görüşmede Karşıyaka'nın geleceğine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşıyaka'ya yıllardır büyük destek veren Mesut Sancak'ın yeni sezonda da desteğinin süreceği ancak isim sponsorluğuna şirket olarak mesafeli oldukları öğrenilmişti. Ziyaretin ardından değerli destekleriyle camianın her zaman yanında olan Sancak'a teşekkür eden Karşıyaka yönetimi, "Ziyarette kulübümüzün geleceğine yönelik görüş alışverişinde bulunulurken, Karşıyaka Spor Kulübü'ne gösterdikleri yakın ilgi ve değerli destekleri ile nazik ev sahiplikleri için Sayın Mesut Sancak, Fırat Sancak ve Kerem Sancak'a teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.

Mesut Sancak da "Karşıyaka Spor Kulübü'nün genç Başkanı Yiğit Tusder, Asbaşkan Ali Yüceışık, KSK'nin eski başkanlarından sevgili dostum Turgay Büyükkarcı, bugün nazik ziyaretleriyle bizleri mutlu etti. KSK'nin geleceği üzerine samimi bir sohbet gerçekleştirdik. Karşıyaka'mızı seviyoruz, en iyi duygularla başarı dileklerimizi ilettik; Yiğit Başkan ve yeni yönetiminin yolları açık olsun" dedi.

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