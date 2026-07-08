Suriye NATO Üyesi mi? Suriye NATO'ya Dahil mi?

NATO, 1949 yılında Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinin ortak savunmasını sağlamak amacıyla kurulan askeri ve siyasi bir ittifaktır. Üyelik için belirli siyasi, hukuki ve askeri kriterlerin karşılanması ve mevcut tüm üyelerin oy birliğiyle onay vermesi gerekiyor.

Suriye bugüne kadar NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmadı ve ittifakın üye ülkeleri arasında yer almadı.

NATO'nun kaç üyesi var?

2026 yılı itibarıyla NATO'nun 32 üyesi bulunuyor. İttifakın üyeleri arasında Türkiye, ABD, Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, İtalya, Kanada, Polonya, Finlandiya ve İsveç gibi ülkeler yer alıyor.

Suriye ise bu ülkeler arasında bulunmuyor.

Suriye ile NATO arasında ilişki var mı?

Suriye ile NATO arasında resmi bir üyelik ilişkisi bulunmuyor. NATO, zaman zaman bölgedeki güvenlik gelişmeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunsa da Suriye ittifakın karar alma mekanizmalarında yer almıyor.

Suriye gelecekte NATO'ya üye olabilir mi?

NATO üyeliği için aday ülkelerin demokratik kurumlar, güvenlik politikaları ve ittifakın üyelik kriterlerini karşılaması gerekiyor. Ayrıca tüm NATO üyelerinin oy birliğiyle onay vermesi şart.

Mevcut koşullar altında Suriye'nin NATO üyeliği gündemde bulunmuyor.

Sonuç: Suriye NATO Üyesi mi?

Hayır. Suriye NATO üyesi değildir ve ittifakın 32 üyesi arasında yer almamaktadır. Suriye'nin NATO'ya üyelik süreci veya bu yönde alınmış resmi bir karar da bulunmuyor.