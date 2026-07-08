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Galatasaray'dan dev operasyon: Oguchukwu, Can Uzun, Jhon Duran

Transfer döneminin suskun takımı Galatasaray, önümüzdeki haftadan itibaren Jhon Duran, Lesley Oguchukwu ve Can Uzun için harekete geçecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 07:40
Haber: Türkiye
Galatasaray'dan dev operasyon: Oguchukwu, Can Uzun, Jhon Duran
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Önümüzdeki sezon Süper Lig'de hem üst üste beşinci şampiyonluk hem de Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmayı hedefleyen Galatasaray, kadrosunu bu doğrultuda güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla LESLEY VE JHON DURAN

10+4 yabancı kuralı göz önüne alarak hamlelerini yapmaya hazırlanan sarı kırmızılılar, transfer için de hatırı sayılır bir bütçe ayırdı. Burnley'de forma giyen Lesley Oguchukwu ve tapusu Al Nassr'da bulunan Jhon Duran için kiralama teklifinde bulunan Galatasaray, bonservis yatırımını da en az iki oyuncu için ayırdı.

60 MİLYON EURO BÜTÇE

Sarı kırmızılılar, bonservis bedeli olarak en az 60 milyon euro'luk bütçe üzerine planlarını yaptı. Galatasaray orta saha yani 6-8 pozisyonuna ve forvet arkası olarak 10 numara mevkiine 60 milyon euro'luk bütçe ayırdı.

DİĞER HEDEF CAN UZUN

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek "Sadece kiralama ve satın alma opsiyonlu hamle yapılacak" iddialarına tepki gösterdi.

Sarı kırmızılı takımın hedefinde Lesley Oguchuwu ve Jhon Duran'ın yanı sıra milli takım forması giyen Can Uzun da bulunuyor. Yönetim, önümüzdeki haftadan itibaren taarruza geçecek.

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