Efeler Ligi takımlarından Altekma, dış transferde İtalyan smaçör Paolo Zonca (29) ile anlaştığını duyurdu. İzmir temsilcisi transferle ilgili, "Paolo Zonca, 2026-27 ve 2027-28 sezonlarında Altekma formasını giyecek ve başarıya giden yolculuğumuzda bizimle birlikte olacak. Başarılarla dolu bir sezon diliyoruz ve birçok zaferi birlikte kutlamayı dört gözle bekliyoruz" mesajı yayınladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Son olarak ülkesinde Emma Villas Codyeco Lupi Siena takımında oynayan Zonca, Türkiye'de 2024-26'da Ziraat Bankkart formasını terletmişti.
Altekma'dan Paolo Zonca hamlesi
Efeler Ligi ekibi Altekma, İtalyan smaçör Paolo Zonca ile iki yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
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