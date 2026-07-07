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Altekma'dan Paolo Zonca hamlesi

Efeler Ligi ekibi Altekma, İtalyan smaçör Paolo Zonca ile iki yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 07 Temmuz 2026 14:34
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altekma'dan Paolo Zonca hamlesi
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Efeler Ligi takımlarından Altekma, dış transferde İtalyan smaçör Paolo Zonca (29) ile anlaştığını duyurdu. İzmir temsilcisi transferle ilgili, "Paolo Zonca, 2026-27 ve 2027-28 sezonlarında Altekma formasını giyecek ve başarıya giden yolculuğumuzda bizimle birlikte olacak. Başarılarla dolu bir sezon diliyoruz ve birçok zaferi birlikte kutlamayı dört gözle bekliyoruz" mesajı yayınladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Son olarak ülkesinde Emma Villas Codyeco Lupi Siena takımında oynayan Zonca, Türkiye'de 2024-26'da Ziraat Bankkart formasını terletmişti.

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