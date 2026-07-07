Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu

Fatih Karagümrük, hücum hattına deneyimli bir takviye yaptı. Kırmızı-siyahlı ekip, Cenk Tosun ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KARAGÜMRÜK TRANSFERİ DUYURDU
Fatih Karagümrük'ün açıklamasıyla birlikte Cenk Tosun'un yeni adresi netlik kazandı. Deneyimli golcü, yeni sezonda kırmızı-siyahlı formayla mücadele edecek.
Cenk Tosun, geçen sezon Fenerbahçe'de kadro dışı kalmasının ardından İrfan Can Kahveci ile birlikte Kasımpaşa'ya kiralanmıştı. Deneyimli futbolcu, yeni sezonda kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
Fatih Karagümrük'ün açıklamasıyla birlikte Cenk Tosun'un yeni adresi netlik kazandı. Deneyimli golcü, yeni sezonda kırmızı-siyahlı formayla mücadele edecek.
GEÇEN SEZON KASIMPAŞA'YA KİRALANMIŞTI
Şampiyon Olmaya, Asırlık Çınara…
Hoş geldin Cenk Tosun ❤️🖤#CenkTosun #FatihKaragümrük#MısırlıcomtrFatihKaragümrük pic.twitter.com/3GNC918O0v
— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) July 7, 2026
Cenk Tosun, geçen sezon Fenerbahçe'de kadro dışı kalmasının ardından İrfan Can Kahveci ile birlikte Kasımpaşa'ya kiralanmıştı. Deneyimli futbolcu, yeni sezonda kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.