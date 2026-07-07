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Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu

Fatih Karagümrük, deneyimli golcü Cenk Tosun ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Geçen sezon Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya kiralanan milli futbolcu, yeni sezonda kariyerinde yeni bir sayfa açacak.

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calendar 07 Temmuz 2026 14:27 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2026 14:28
Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu
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Fatih Karagümrük, hücum hattına deneyimli bir takviye yaptı. Kırmızı-siyahlı ekip, Cenk Tosun ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KARAGÜMRÜK TRANSFERİ DUYURDU

Fatih Karagümrük'ün açıklamasıyla birlikte Cenk Tosun'un yeni adresi netlik kazandı. Deneyimli golcü, yeni sezonda kırmızı-siyahlı formayla mücadele edecek.

GEÇEN SEZON KASIMPAŞA'YA KİRALANMIŞTI

Cenk Tosun, geçen sezon Fenerbahçe'de kadro dışı kalmasının ardından İrfan Can Kahveci ile birlikte Kasımpaşa'ya kiralanmıştı. Deneyimli futbolcu, yeni sezonda kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

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