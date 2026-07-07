Brad Stevens, Jaylen Brown takasının nedenini açıkladı

Boston Celtics Basketbol Operasyonları Başkanı Brad Stevens, Jaylen Brown'ı takas etme kararlarının temel nedeninin kadro esnekliğini artırmak ve geleceğe yönelik daha fazla varlık elde etmek olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Takım sahibi Bill Chisholm ile birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan Stevens, Brown'ın Paul George ve dört draft hakkı karşılığında Philadelphia 76ers'a gönderildiği takası değerlendirdi.
"Takımımıza ve ligin gittiği yöne baktığımda, son birkaç sezonda nasıl tamamladığımıza ve normal sezonda ortaya koyduğumuz olağanüstü performansa baktığımda, önümüzdeki yol bana daha zor görünüyordu."
"Yanılıyor olabilirim. Burada kendimi savunacak değilim. Ancak maaş bütçemizin yaklaşık yüzde 70'inin ve hücum yükümüzün çok büyük bir bölümünün iki oyuncuya (Brown ve Jayson Tatum) bağlı olduğu bir yapıyla ilerlemenin daha zor olacağını düşündüm."
"Günümüz NBA'inin gerçeği şu ki... Yerini doldurulamayacak oyuncuların eksikliğini mümkün olduğunca telafi edebilecek derin bir kadro oluşturmanız gerekiyor."
2024 NBA Finalleri MVP'si ve beş kez All-Star seçilen Brown, Jayson Tatum'ın aşil tendonundan yaşadığı sakatlık nedeniyle daha büyük sorumluluk üstlendiği geçen sezonu 28.7 sayı, 6.9 ribaund ve 5.1 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı.
Takım sahibi Bill Chisholm ise bu takasın mali nedenlerle yapıldığı yönündeki yorumları reddetti.
"Kesinlikle hayır. Bu tamamen kazanmakla ilgiliydi. Sürecimize güveniyoruz. NBA'in en iyi yönetim kadrosuna sahip olduğumuza inanıyorum. Gerekli çalışmaları yaptılar ve bizi kazanma açısından en doğru yolun bu olduğuna karar verdiler."
Boston, Brown takasının ardından pota altını da güçlendirerek Mitchell Robinson ile üç yıl 47 milyon dolar, Neemias Queta ile ise dört yıl 56 milyon dolar değerinde yeni sözleşmeler imzaladı.
"Takımımıza ve ligin gittiği yöne baktığımda, son birkaç sezonda nasıl tamamladığımıza ve normal sezonda ortaya koyduğumuz olağanüstü performansa baktığımda, önümüzdeki yol bana daha zor görünüyordu."
"Yanılıyor olabilirim. Burada kendimi savunacak değilim. Ancak maaş bütçemizin yaklaşık yüzde 70'inin ve hücum yükümüzün çok büyük bir bölümünün iki oyuncuya (Brown ve Jayson Tatum) bağlı olduğu bir yapıyla ilerlemenin daha zor olacağını düşündüm."
"Günümüz NBA'inin gerçeği şu ki... Yerini doldurulamayacak oyuncuların eksikliğini mümkün olduğunca telafi edebilecek derin bir kadro oluşturmanız gerekiyor."
2024 NBA Finalleri MVP'si ve beş kez All-Star seçilen Brown, Jayson Tatum'ın aşil tendonundan yaşadığı sakatlık nedeniyle daha büyük sorumluluk üstlendiği geçen sezonu 28.7 sayı, 6.9 ribaund ve 5.1 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı.
Takım sahibi Bill Chisholm ise bu takasın mali nedenlerle yapıldığı yönündeki yorumları reddetti.
"Kesinlikle hayır. Bu tamamen kazanmakla ilgiliydi. Sürecimize güveniyoruz. NBA'in en iyi yönetim kadrosuna sahip olduğumuza inanıyorum. Gerekli çalışmaları yaptılar ve bizi kazanma açısından en doğru yolun bu olduğuna karar verdiler."
Boston, Brown takasının ardından pota altını da güçlendirerek Mitchell Robinson ile üç yıl 47 milyon dolar, Neemias Queta ile ise dört yıl 56 milyon dolar değerinde yeni sözleşmeler imzaladı.