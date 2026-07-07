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Galatasaray'ın Rafael Leao teklifi belli oldu!

Transferde ses getirecek hamlelere hazırlanan Galatasaray, Avrupa futbolunun dikkat çeken yıldızlarından Rafael Leao için devreye girdi. Sarı-kırmızılı yönetimin, Milan'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte sarı kırmızılıların transfer planı...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 07 Temmuz 2026 10:09
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın Rafael Leao teklifi belli oldu!
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Yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Tesisleri'nde başlayacak olan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Üç kulvarda mücadele edecek sarı-kırmızılı ekip, önceki yıllarda olduğu gibi rotasını yine yıldız isimlere çevirdi.

Bu doğrultuda gündeme gelen son isim Milan forması giyen Rafael Leao oldu.

İtalyan basınında ayrılık iddialarıyla sık sık gündeme gelen Portekizli futbolcunun durumu Galatasaray yönetimi tarafından yakından takip ediliyor.

Piyasa değeri yaklaşık 50 milyon Euro olan Leao için bu bonservisi ödemeyi düşünmeyen sarı-kırmızılılar, kiralama teklifi ile Serie A ekibinin karşısına çıkacak.

Yönetimin, Milan ile uygun şartların oluşması halinde resmi temaslara başlaması bekleniyor.

Sol kanadın yanı sıra santrfor bölgesinde de görev yapabilen 27 yaşındaki yıldız, teknik heyetin de beğendiği isimler arasında yer alıyor.

Galatasaray cephesi, oyuncunun durumunu yaz transfer dönemi boyunca yakından izlemeyi sürdürecek.

SEZON PERFORMANSI

Leao, geride kalan sezonda Milan formasıyla 31 maçta 10 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Portekizli yıldızın İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi ise 2028 yılına kadar devam ediyor. 


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