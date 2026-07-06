Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan hamlesi

Trabzonspor'da savunma hattına yapılacak takviye için çalışmalar sürerken, Ahmetcan Kaplan ismi yeniden gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavili kulübün, eski oyuncusu Ahmetcan Kaplan için yeniden temas kurduğu öğrenildi. Trabzonspor'un, oyuncu tarafıyla ikinci defa görüşme yaptığı ve transfer için belirlediği şartları ilettiği ifade edildi.
RESMİ TEKLİF PLANI
Edinilen bilgilere göre Trabzonspor, Ahmetcan Kaplan'ın bordo-mavili kulübün önerdiği maaş seviyesine sıcak bakması halinde Ajax ile resmi temaslara başlamayı planlıyor. Oyuncu cephesinden olumlu dönüş alınması durumunda Trabzonspor'un Hollanda ekibine resmi teklif yapması bekleniyor.
AJAX'IN BEKLENTİSİ BELİRLEYİCİ
Ahmetcan Kaplan transferinde Ajax'ın bonservis beklentisi de sürecin seyrini belirleyecek. Hollanda temsilcisinin genç stoper için isteyeceği bonservis bedeli belirleyici olacak.
Trabzonspor'un yabancı kontenjanı nedeniyle savunma hattında yerli oyuncu alternatiflerine daha fazla ağırlık verdiği, bu kapsamda Ahmetcan Kaplan'ın öncelikli isimlerden biri olarak değerlendirildiği öğrenildi.
SAKATLIKLAR PLANLAMAYI ETKİLİYOR
Bordo-mavililerde savunma transferi için yapılan planlamada mevcut oyuncuların fiziksel durumu da önemli rol oynuyor. Stefan Savic'in kampın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmasının zor göründüğü, oyuncunun Avusturya kampındaki durumunun yakından takip edileceği ifade edildi.
Batagov'un dönüş sürecinin uzaması da Trabzonspor'un stoper takviyesi konusunda elini hızlandıran etkenler arasında yer alıyor.
ALTERNATİF İSİMLER MASADA
Trabzonspor'un savunma hattı için yalnızca Ahmetcan Kaplan'la sınırlı kalmadığı, Van Drongelen gibi alternatif isimlerin de gündemde olduğu belirtildi.
Bordo-mavili yönetimin, kamp sürecinde savunma hattına yapılacak takviye konusunda daha net bir karar vermesi bekleniyor. [61Saat]
RESMİ TEKLİF PLANI
Edinilen bilgilere göre Trabzonspor, Ahmetcan Kaplan'ın bordo-mavili kulübün önerdiği maaş seviyesine sıcak bakması halinde Ajax ile resmi temaslara başlamayı planlıyor. Oyuncu cephesinden olumlu dönüş alınması durumunda Trabzonspor'un Hollanda ekibine resmi teklif yapması bekleniyor.
AJAX'IN BEKLENTİSİ BELİRLEYİCİ
Ahmetcan Kaplan transferinde Ajax'ın bonservis beklentisi de sürecin seyrini belirleyecek. Hollanda temsilcisinin genç stoper için isteyeceği bonservis bedeli belirleyici olacak.
Trabzonspor'un yabancı kontenjanı nedeniyle savunma hattında yerli oyuncu alternatiflerine daha fazla ağırlık verdiği, bu kapsamda Ahmetcan Kaplan'ın öncelikli isimlerden biri olarak değerlendirildiği öğrenildi.
SAKATLIKLAR PLANLAMAYI ETKİLİYOR
Bordo-mavililerde savunma transferi için yapılan planlamada mevcut oyuncuların fiziksel durumu da önemli rol oynuyor. Stefan Savic'in kampın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmasının zor göründüğü, oyuncunun Avusturya kampındaki durumunun yakından takip edileceği ifade edildi.
Batagov'un dönüş sürecinin uzaması da Trabzonspor'un stoper takviyesi konusunda elini hızlandıran etkenler arasında yer alıyor.
ALTERNATİF İSİMLER MASADA
Trabzonspor'un savunma hattı için yalnızca Ahmetcan Kaplan'la sınırlı kalmadığı, Van Drongelen gibi alternatif isimlerin de gündemde olduğu belirtildi.
Bordo-mavili yönetimin, kamp sürecinde savunma hattına yapılacak takviye konusunda daha net bir karar vermesi bekleniyor. [61Saat]