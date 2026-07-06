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Kırkpınar'a Antalyalı pehlivanlar damga vurdu

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Antalya rüzgârı esti. Başpehlivanlığı kazanan Erkan Taş'ın altın kemeri Antalya'ya götürdüğü organizasyonda Antalyalı pehlivanlar toplam 22 madalya derecesi elde ederek açık ara zirvede yer aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 12:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kırkpınar'a Antalyalı pehlivanlar damga vurdu
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665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl da en çok madalyayı Antalya adına mücadele eden pehlivanlar kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarayiçi Er Meydanı'nda üç gün süren organizasyonda 14 farklı boyda toplam 840 pehlivan kol bağladı.

Final müsabakalarının ardından 61 pehlivan kürsüye çıkarken, madalya sıralamasında Antalya açık ara ilk sırada yer aldı.

Başpehlivanlık finalinde Antalyalı Erkan Taş ile Ankara adına güreşen Feyzullah Aktürk karşı karşıya geldi.

Rakibini puanlama bölümünde mağlup eden Erkan Taş, altın kemeri Antalya'ya götürerek kentin yağlı güreşteki üstünlüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Yağlı güreşe yaptığı yatırımlar, altyapı çalışmaları ve çok sayıda kulüpte sürdürülen eğitim faaliyetlerinin karşılığını alan Antalya, bu yıl organizasyonda toplam 22 derece elde etti.

Antalyalı pehlivanlar, minik boylardan başpehlivanlığa kadar birçok kategoride kürsüye çıkarak Kırkpınar'a damga vurdu.

Madalya sıralamasında Antalya'yı 10 dereceyle İstanbul, 9 dereceyle Balıkesir takip etti.

Kocaeli ve Muğla beşer, Edirne üç, Ankara ve Yalova ikişer, Bursa, Çorum ve Tokat ise birer derece kazandı.

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