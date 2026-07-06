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Berkan Kutlu için transfer yarışı

Sezonun ikinci yarısını Konyaspor'da tamamlayan ve sözleşmesi sona eren Berkan Kutlu için Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Gaziantep FK transfer yarışına girdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 10:48
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Berkan Kutlu için transfer yarışı
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Geride kalan sezonda devre arasında Galatasaray'dan kolaylık talep ederek yarım sezonluğuna Konyaspor'a giden Berkan Kutlu, 30 Haziran itibariyle serbest kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Konyaspor ile yeniden masaya oturmayan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Süper Lig'den çok sayıda talibi bulunuyor. Bir süredir Kocaelispor ile temas halinde bulunan Berkan'ı başka isteyen kulüpler de mevcut. İstanbul temsilcisi Başakşehir de Berkan Kutlu için ilerleyen günlerde temaslara başlayacak.

Ayrıca Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK da başarılı orta saha oyuncusu ile ilgileniyor. Önündeki seçenekleri değerlendirmeye başlayan Berkan, geleceği için en iyi kararı verebilmek için acele etmiyor. Süper Lig'de zirve mücadelesi veren bazı takımlarla da ismi anılan Berkan'ın buradan gelebilecek olası bir teklif nedeniyle görüşmeleri ağırdan aldığı öğrenildi. Şimdilik Selçuk İnan'ın takımı Kocaelispor, Berkan'a en fazla ilgi gösteren takım olarak dikkat çekiyor.

Geçen sezonun ilk yarısını Galatasaray, ikinci yarısını ise Konyaspor'da geçiren Berkan Kutlu'nun sözleşmesi sona erdi. 28 yaşındaki oyuncu geçen sezon 26 maçta forma giyerken 2 gol attı ve bir de asist kaydetti.

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