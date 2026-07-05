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Italiano'dan Beşiktaş'a bitiricilik uyarısı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Macaristan temsilcisi Mosonmagyar ile golsüz berabere kalırken, teknik direktör Vincenzo Italiano mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Temmuz 2026 20:15 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2026 20:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Italiano'dan Beşiktaş'a bitiricilik uyarısı
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı maçta Macaristan temsilcisi Mosonmagyar ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip, gol sesi çıkmayan mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GOL SESİ ÇIKMADI

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında hücumda istediği sonucu alamadı. İki takımın da yakaladığı fırsatlardan gol çıkmayınca karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

ITALIANO'DAN KAMP YORGUNLUĞU VURGUSU

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, takımın yoğun kamp sürecinden geçtiğini söyledi.

Italiano, "Aslında kolay değildi. Çünkü bu dönemde çok çalıştık. Neredeyse 8 gün oldu. Oyuncularda doğal olarak bir yorgunluk var. Aynı zamanda aramızda genç oyuncular da bulunuyor." ifadelerini kullandı.

"TOPLA ÇOK DAHA HIZLIYDIK"

İtalyan teknik adam, ilk maça göre bazı alanlarda gelişim gösterdiklerini belirtti.

Italiano, "İlk maça göre topla çok daha hızlıydık. Baskılarımız da daha etkiliydi ve set hücumlarımızı daha efektif yaptığımızı söyleyebilirim." dedi.

"DAHA ACI MASIZ OLMALIYIZ"

Vincenzo Italiano, hücum hattına bitiricilik konusunda mesaj verdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Ancak oyuncularımızın biraz daha aç, kale önünde daha acımasız ve daha yaratıcı olması gerekiyor. Yakaladığımız şansları daha iyi değerlendirmeliyiz."

"DAHA KALİTELİ OLMAMIZ GEREKİYOR!"

"Gayet iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Sadece daha hızlı, daha şiddetli ve daha kaliteli olmamız gerekiyor. Böylece daha fazla gol üretebiliriz. Gol ürettikçe galibiyetler gelecektir. Bu transfer döneminde aramıza yeni arkadaşlar katılacak. Milli takımda Dünya Kupası'ndan da arkadaşlarımız gelecek."

"SEZONU ERKEN AÇTIK"

Italiano: "Sezonu erken açtık, bunu bilerek yaptık. Bu takım Midtjylland maçına %100 hazır olmayacak, bu bir gerçek. Fakat maçtan önce iyi bir kondisyona sahip olacak. Taktiksel olarak da iyi bir seviyede olacak. Lig başladığında %100 hazır olacağız."

"BEN GERÇEKTEN ÇOK AÇIM!"

"Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Ben gerçekten çok açım, çok istekliyim. Kulüp de gerçekten çok istekli. Uzun bir yolumuz var. İnanıyorum ki iyi çalışırsak ödülünü alacağız."

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