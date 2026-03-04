B sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi? 2026

Karayolları tarafından yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, B sınıf ehliyetle 125 cc'ye kadar olan motorlar kullanılabilecek. Buna göre, en az 2 yıllık B sınıfı geçerli sürücü belgesine sahip olmak yeterli.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, B sınıf ehliyetle 125 cc'ye kadar olan motorlar kullanılabilecek.

"Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e göre deneyim bakımından en az 2 yıllık B sınıfı geçerli sürücü belgesine sahip olmak, gereken sağlık şartlarını taşımak ve daha önce geriye doğru 5 yıl içinde sürücü belgesi geçici veya daimi olarak geri alınmamış olmak koşulları aranacak.

Belirlenen direksiyon eğitimi dersini tamamlayarak uygulama sınavında başarılı olunması ve buna dair Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen A1 sınıfı sertifikanın sürücü belgesi sistem kayıtlarına işlenmesi halinde her türlü ticari faaliyette kullanılan motosikletler hariç olmak üzere Türkiye sınırları içerisinde A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletler de sürülebilecek.

İçişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlarının birlikte yürütüleceği yönetmeliğe ilişkin şunlar kaydedildi:

"Bu duruma ilişkin olarak sürücü belgesi sistem kayıtlarına gerekli kod eklenir, ayrıca sürücü belgesi üzerine kod yazılmaz. Ancak söz konusu kişiler istemeleri halinde 2 yıl içerisinde sertifikalarını sürücü belgesine işletebilirler. Sistem kayıtlarında bu koda sahip olan kişinin bu fıkrada sayılan şartlardan herhangi birini kaybetmesi ya da 2918 sayılı Kanuna istinaden sürücü belgesinin geçici veya daimi olarak geri alınması halinde başka bir işleme gerek kalmaksızın bu yetkisi trafik kolluğu veya sürücü belgesi vermeye yetkili birimlerce iptal edilir. Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer."

Direksiyon sınavına katılım gösterecek olan adaylar, başarılı olması halinde A1 sınıfı ehliyet hakkına sahip olacak. Ancak ehliyete işleme ya da değişiklik gibi bir durum söz konusu olmayacak. A1 sınıfı ehliyet kullanım hakkı Emniyet Genel Müdürlüğü sistemine entegre edilecek.

Sınavların ise gerekli altyapı çalışmalarının tamamlanıp Mart ayı itibariyle başlaması öngörülüyor.

125 CC motosikletler hem vitesli hem de vitessiz (otomatik) şanzımana sahip olabilir. Genellikle scooter olarak bilinen modellerde vites sistemi yerine CVT olarak adlandırılan sistem kullanılmaktadır. Bu şekilde kullanıcı aracı vites atma zorunluluğu bulunmadan kullanabilmektedir. 125 CC motosikletlerin arasında 5 vitese kadar şanzımana sahip araçlar da bulunmaktadır.

2023'te 957 bin adetle tarihi rekor kıran motosiklet satışlarının yüzde 32'sini (302 bin adet) 50 cc motosikletler oluşturdu. 125 cc'lerin payı 285 bin adetle yüzde 30 seviyesindeydi. Doğan Trend Otomotiv Motosikletten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Acar, "Düzenlemenin ardından 50 cc'lerin payı yüzde 15'lere gerilerken 125 cc'lerin payıyüzde 40-45 seviyelerine çıkar diye tahmin ediyoruz. Pazar 2024'te bu kararla 1.2 milyon adetlere yükselebilir. Bubüyüme yurtdışından Türkiye'ye yönelik olası yatırımları hızlandırabilir" dedi.

Zira vites ve debriyaj sistemi otomobildeki mantıkla aynı olsa da el ve ayak koordinasyonu, yani kas hafızası zamanla oluşan bir durum. Fakat bu durum da göz önüne alınarak bir düzenleme yapılıyor olabilir.PCX 125'in satış fiyatı ise 90.060 TLForza 250'nin satış fiyatı ise 148.900 TLForza 750'nin satış fiyatı ise 402.000 TLCB250R'in satış fiyatı 142.100 TLCB650R'in satış fiyatı 308.000 TL