Haber Tarihi: 06 Ocak 2026 16:04 - Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2026 16:04

Bedelli Askerlik Ücreti 2026 Ne Kadar? Yeni Bedelli Ücreti

2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? MSB tarafından açıklanan Ocak 2026 bedelli askerlik fiyatı, ödeme tarihleri ve başvuru şartları haberimizde.

Bedelli Askerlik Ücreti 2026 Ne Kadar? Yeni Bedelli Ücreti
Abone Ol
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı Aralık ayı enflasyon verilerini duyurması ve memur maaş katsayısının %18,60 oranında artmasıyla birlikte, bedelli askerlik ücreti de yeniden hesaplandı. 7179 sayılı Askeralma Kanunu gereği memur maaş katsayısına endeksli olan bedel tutarı, 2026 yılının ilk altı ayı için rekor seviyeye ulaştı. "Bedelli askerlik kaç TL oldu, son gün ne zaman?" sorularına yanıt arayan yükümlüler için yeni rakamlar e-Devlet sistemine işlenmeye başladı. İşte 2026 bedelli askerlik ücreti ve ödeme rehberi...
2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
2025 yılının ikinci yarısında 280.850,64 TL olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti, 2026 Ocak ayı itibarıyla güncellendi.

Yeni Bedel Tutarı: 333.088,74 TL

Geçerlilik Tarihi: 1 Ocak 2026 – 30 Haziran 2026

Bu tutar, 240.000 gösterge rakamının yeni memur aylık katsayısı (1,38787) ile çarpılması sonucu elde edilmiştir. 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren bu rakam, yılın ikinci yarısındaki memur zammıyla birlikte tekrar güncellenecektir.

ÖDEMELER NEREYE VE NASIL YAPILIR?
Başvurusunu e-Devlet üzerinden yapan yükümlüler, ödemelerini şu kanallar aracılığıyla gerçekleştirebilirler:

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank şubeleri veya mobil bankacılık sistemleri,

Defterdarlıklar veya Malmüdürlükleri. Ödemeler peşin olarak yapılmakta olup, taksitlendirme imkanı bulunmamaktadır. Ödeme yapıldıktan sonra dekontun saklanması ve sürecin e-Devlet'teki "Askerliğim" sekmesinden takip edilmesi önem arz etmektedir.


BEDELLİ ASKERLİK SÜRESİ VE YERLERİ
2026 yılında da bedelli askerlik süresi temel eğitim dahil 30 gün (bazı celplerde yol izniyle birlikte değişiklik gösterebilir) olarak uygulanmaya devam edecektir. 2025 yılında başvurusunu tamamlayanların yerleri Ocak ayı sonunda açıklanırken, 2026 yılında yeni başvuru yapanların yerleri ise 2027 yılının başında belli olacaktır.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Kıdem Tazminatı Tavanı 2026 Ne Kadar Oldu? Ocak-Haziran Dönemi Yeni Üst Sınır ve Hesaplama Örnekleri Gündem Kıdem Tazminatı Tavanı 2026 Ne Kadar Oldu? Ocak-Haziran Dönemi Yeni Üst Sınır ve Hesaplama Örnekleri
Eyüpspor ayrılığı açıkladı: Mame Thiam Eyüpspor Eyüpspor ayrılığı açıkladı: Mame Thiam
Mert Hakan Yandaş ile Metehan Baltacı için yeni karar Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş ile Metehan Baltacı için yeni karar
Beşiktaş, Cengiz Ünder'in bonservisini aldı Beşiktaş Beşiktaş, Cengiz Ünder'in bonservisini aldı
Oosterwolde'ye talip çıktı, Fenerbahçe fiyatı belirledi! Fenerbahçe Oosterwolde'ye talip çıktı, Fenerbahçe fiyatı belirledi!
Manchester City'de Galatasaray öncesi savunmada büyük kayıp Manchester City Manchester City'de Galatasaray öncesi savunmada büyük kayıp
Bedelli Askerlik Ücreti 2026 Ne Kadar? Yeni Bedelli Ücreti Gündem Bedelli Askerlik Ücreti 2026 Ne Kadar? Yeni Bedelli Ücreti
Fiorentina'da ayrılık ihtimali: Edin Dzeko Fiorentina Fiorentina'da ayrılık ihtimali: Edin Dzeko
Manuel Neuer'den geleceği için açıklama! Bayern Münih Manuel Neuer'den geleceği için açıklama!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Matteo Guendouzi, Fenerbahçe'ye çok yakın!
2
Osimhen ile Lookman arasında gerginlik yaşandı!
3
Beşiktaş'ı ayrılığı açıkladı: Mert Günok
4
Fenerbahçe - Samsunspor: Muhtemel 11'ler
5
İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı belli oldu!
6
Cuesta, Vasco'da kaldı! Galatasaray'a yeni ödeme
7
Beşiktaş'tan Mert Günok transferinde sürpriz formül!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.