Haber Tarihi: 06 Ocak 2026 16:04 -
Güncelleme Tarihi:
06 Ocak 2026 16:04
Bedelli Askerlik Ücreti 2026 Ne Kadar? Yeni Bedelli Ücreti
2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? MSB tarafından açıklanan Ocak 2026 bedelli askerlik fiyatı, ödeme tarihleri ve başvuru şartları haberimizde.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı Aralık ayı enflasyon verilerini duyurması ve memur maaş katsayısının %18,60 oranında artmasıyla birlikte, bedelli askerlik ücreti de yeniden hesaplandı. 7179 sayılı Askeralma Kanunu gereği memur maaş katsayısına endeksli olan bedel tutarı, 2026 yılının ilk altı ayı için rekor seviyeye ulaştı. "Bedelli askerlik kaç TL oldu, son gün ne zaman?" sorularına yanıt arayan yükümlüler için yeni rakamlar e-Devlet sistemine işlenmeye başladı. İşte 2026 bedelli askerlik ücreti ve ödeme rehberi...
2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?2025 yılının ikinci yarısında 280.850,64 TL olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti, 2026 Ocak ayı itibarıyla güncellendi.Yeni Bedel Tutarı: 333.088,74 TLGeçerlilik Tarihi: 1 Ocak 2026 – 30 Haziran 2026Bu tutar, 240.000 gösterge rakamının yeni memur aylık katsayısı (1,38787) ile çarpılması sonucu elde edilmiştir. 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren bu rakam, yılın ikinci yarısındaki memur zammıyla birlikte tekrar güncellenecektir.ÖDEMELER NEREYE VE NASIL YAPILIR?Başvurusunu e-Devlet üzerinden yapan yükümlüler, ödemelerini şu kanallar aracılığıyla gerçekleştirebilirler:Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank şubeleri veya mobil bankacılık sistemleri,Defterdarlıklar veya Malmüdürlükleri. Ödemeler peşin olarak yapılmakta olup, taksitlendirme imkanı bulunmamaktadır. Ödeme yapıldıktan sonra dekontun saklanması ve sürecin e-Devlet'teki "Askerliğim" sekmesinden takip edilmesi önem arz etmektedir.
BEDELLİ ASKERLİK SÜRESİ VE YERLERİ2026 yılında da bedelli askerlik süresi temel eğitim dahil 30 gün (bazı celplerde yol izniyle birlikte değişiklik gösterebilir) olarak uygulanmaya devam edecektir. 2025 yılında başvurusunu tamamlayanların yerleri Ocak ayı sonunda açıklanırken, 2026 yılında yeni başvuru yapanların yerleri ise 2027 yılının başında belli olacaktır.
