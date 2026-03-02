02 Mart
Manisa FK-Arca Çorum FK
20:00
02 Mart
Real Madrid-Getafe
23:00
02 Mart
Pisa-Bologna
20:30
02 Mart
Udinese-Fiorentina
22:45
02 Mart
Gil Vicente-Benfica
23:15

FIFA yeni ofsayt kuralını onayladı! İlk uygulanacak lig belli oldu

FIFA Geliştirme Direktörü Arsene Wenger'in yeni ofsayt kuralı hayata geçiriliyor. Yeni kural Kanada Premier Ligi'nde test edilecek ve başarılı olması durumunda tüm dünyada uygulanacak.

calendar 02 Mart 2026 16:48
Haber: Sporx.com dış haberler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

FIFA Geliştirme Direktörü Arsene Wenger'in yeni ofsayt kuralı onaylandı.

Yeni düzenlemeye göre bir oyuncu yalnızca son savunmacıyı tamamen geçtiği durumda ofsayt sayılacak ve artık vücudun herhangi bir parçasına bakılarak karar verilmeyecek.

The Times'ın haberine göre yeni kural Kanada Premier Ligi'nde test edilecek. Bir oyuncunun ofsaytta sayılması için vücudunun tamamının rakip oyuncunun önünde olması gerekecek.

Test başarılı olursa, ofsayt kuralı 2027/28 sezonundan itibaren tüm dünyada adım adım uygulanmaya başlayacak.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
