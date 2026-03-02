FIFA yeni ofsayt kuralını onayladı! İlk uygulanacak lig belli oldu

FIFA Geliştirme Direktörü Arsene Wenger'in yeni ofsayt kuralı onaylandı.Yeni düzenlemeye göre bir oyuncu yalnızca son savunmacıyı tamamen geçtiği durumda ofsayt sayılacak ve artık vücudun herhangi bir parçasına bakılarak karar verilmeyecek.The Times'ın haberine göre yeni kural Kanada Premier Ligi'nde test edilecek. Bir oyuncunun ofsaytta sayılması için vücudunun tamamının rakip oyuncunun önünde olması gerekecek.Test başarılı olursa, ofsayt kuralı 2027/28 sezonundan itibaren tüm dünyada adım adım uygulanmaya başlayacak.