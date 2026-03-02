02 Mart
Manisa FK-Arca Çorum FK
20:00
02 Mart
Real Madrid-Getafe
23:00
02 Mart
Pisa-Bologna
20:30
02 Mart
Udinese-Fiorentina
22:45
02 Mart
Gil Vicente-Benfica
23:15

Göztepe'de işler yolunda gitmiyor

Trendyol Süper Ligin güçlü ekiplerinden Göztepe, geçtiğimiz sezon yaşadığı senaryoyu tekrar yaşıyor.

calendar 02 Mart 2026 12:37 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2026 12:41
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'de işler yolunda gitmiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'de evinde alt sıralarda yer alan Eyüpspor'la golsüz berabere kalan Göztepe'nin geçen sezon yaşadığı kazanamama serisini tekrardan yaşadı.

Son 2 sezona Avrupa kupalarına katılma hedefiyle başlayan Göztepe, ikinci devre başlarında düşüşe geçti.

TARİH TEKERRÜR ETTİ

Geçen sezonun devre arasını 30 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Göztepe, 21'inci haftadan sonra 11 maç kazanamadı.

Bu süreçte ilk olarak deplasmanda Fenerbahçe'ye kaybeden Göztepe, Alanyaspor, Bodrum FK, Kayserispor, Samsunspor, Trabzonspor, Gaziantep FK, Konyaspor ve Beşiktaş müsabakalarından galibiyetle ayrılamamıştı. Bu süreçte 5 yenilgi alan Göztepe 6 beraberlik elde ederek Avrupa kupalarına katılma şansını tepti.

Bu sezona da iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar devreyi 32 puanla 4'üncü sırada tamamladı.

20'nci haftaya kadar iyi sonuçlar elde eden Göztepe 21'inci haftadan sonra galibiyeti unuttu. Bu periyotta Konyaspor, Kayserispor ve Eyüpspor'la golsüz berabere kalan Göztepe, Beşiktaş'a da 4-0 yenildi.

YİNE AYNI MAÇ

Bir kez daha kazanamama serisi ile karşı karşıya gelen İzmir ekibinde taraftarlar adeta geçen sezonu hatırladı.

Geçen sezon 11 maçlık kazanamama serisini Başakşehir'i yenerek bitiren Göztepe bu hafta sonu da yine İstanbul temsilcisiyle karşı karşıya gelecek. Avrupa yolunda en kritik maçlarından birine çıkacak Göztepe rakibiyle deplasmanda oynayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.