Sivasspor, ligde 4 maçtır yenilgi yüzü görmüyor

En son Sarıyer deplasmanından puansız ayrılan Sivasspor, 4 maçtır mağlup olmuyor.

calendar 02 Mart 2026 10:12
TFF 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, ligde 4 maçtır yenilmiyor.
Sezondaki son mağlubiyetini 24. haftada deplasmanda SMS Grup Sarıyerspor'a 1-0 kaybederek alan kırmızı-beyazlılar, ardından çıktığı 4 puan mücadelesinde yenilmedi.

İmaj Altyapı Vanspor ile 25. haftada sahasında 3-3, 26. haftada deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kala Sivasspor, 27. haftada sahasında Sakaryaspor'u 4-1, 28. haftada da dün deplasmanda Serikspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Sivas temsilcisi, 28 haftalık bölümde 9 galibiyet, 8 mağlubiyet, 11 beraberlik sonucu topladığı 38 puanla 13. sırada yer alıyor.

Sivasspor, ligin 29. haftasında 7 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
